Cheers! Auf den World Gin Day 2023 – mit Bareksten Botanical Gin

Bareksten Botanical Gin verkörpert die Essenz Norwegens, sowohl im Geschmack als auch im Charakter – dunkel, wild, atemberaubend und dramatisch. Klare Aromen, mit lokalen und biologischen Zutaten hergestellt, die aufgrund der rauen skandinavischen Lebensbedingungen vor Geschmack nur so strotzen, inspiriert von jahrhundertealten Traditionen, sind die Seele von Bareksten.

Die Herstellung

Für die Herstellung von Bareksten Botanical Gin, welcher bereits mehr als 20 Auszeichnungen weltweit gewonnen hat, werden nicht weniger als 26 verschiedene botanische Kräuter verwendet, von denen 19 aus der Region stammen. Wilde Blaubeeren, Preiselbeeren, Rhabarber und Holunderblüten sind nur einige von ihnen. Es handelt sich um einen kräftigen Gin mit einem fruchtigen Ausdruck. Die klassischen Gin-Noten von Zitrusfrüchten und Wacholder erinnern an etwas Vertrautes und Beruhigendes, aber die zusätzlichen botanischen Zutaten nehmen mit auf eine wahre Geschmacksreise durch die norwegische Wildnis.

Stig Bareksten: Der Mann hinter dem Botanical Gin

Bareksten Botanical Gin basiert auf der Philosophie und Kreativität von Stig Bareksten,

einem der führenden Destillateure und Unternehmer, der bereits mehrere Auszeichnungen erhalten hat. Als ehemaliger Top-Barkeeper kennt er die Welt der Drinks wie seine Westentasche. Seine Erfahrung hinter der Bar hat ihn bereits zu Marken wie The Macallan und The Famous Grouse geführt, aber in der Oss Craft Distillery, wo er seine eigene Spirituosenlinie herstellt, ist er wirklich zu Hause.

„Vor fünf Jahren begann ich mit der Entwicklung dieses Gins. Es sollte ein echter norwegischer Gin sein, hergestellt aus Kartoffeln und dem weichen skandinavischen Wasser. Ein Gin, bei dem das Terroir deutlich hervortritt: blumig, fruchtig und buschig. Als ich das erste Mal sah, wie der Gin aus dem Destillierkolben tropfte, wusste ich, dass ich erreicht hatte, was ich wollte. Bareksten Botanical Gin ist elegant und ausgewogen mit einem vollen und reichen Geschmack, der durch den ungewöhnlich langen Destillationsprozess und den niedrigen Alkoholgehalt, mit dem wir die Destillation beginnen, entsteht. Es ist ein traditioneller Gin, der auf eine untraditionelle Weise hergestellt wird“, so Bareksten.

Internationale Auszeichnungen

Weniger als zwei Jahre nach der Produktion der ersten Flasche Bareksten Botanical Gin gewann dieser 2017 eine Doppelgoldmedaille bei der San Francisco World Spirits Competition. Die Auszeichnungen sind seitdem zahlreich. Bareksten wiederholte den Erfolg von San Francisco im Jahr 2020 mit einer Doppelgoldmedaille für ihren Gin und fügte der Liste eine Silbermedaille für ihren Aquavit hinzu. Bareksten Botanical ist ein sorgfältig ausgewählter Gin, der heute in der American Bar im The Savoy in London und im Cesar's Palace in Las Vegas ausgeschenkt wird.

Über Bareksten

Das norwegische Unternehmen Bareksten wurde 2016 von Stig Bareksten und Petter Eikeland gegründet. Die Marke umfasst mehrere botanische Spirituosen: drei Gins, einen Aquavit, einen Absinth, einen Kräuterbitter, einen Likör und zwei Limited Editions. Das Ziel ist es, in absehbarer Zeit eine tragende Rolle im globalen Segment der Super-Premium-Spirituosen zu spielen.

Mehr Infos unter: https://barekstenspirits.com/