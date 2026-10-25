Kaffee mit Charakter: Götterbohne® verbindet Mythologie und Aromaprofile

Götterbohne® verbindet Premiumkaffee mit einer wachsenden Charakterwelt. Statt Bohnen ausschließlich über technische Angaben zu präsentieren, erhalten unterschiedliche Geschmacksprofile eine eigene Figur, Bildsprache und Persönlichkeit. Hinter der Marke steht die SCHRAEGER GmbH aus Grünwald.

Das Konzept übersetzt konkrete Aromen in merkfähige Charaktere. Zeus richtet sich mit Zartbitterschokolade, Walnuss und kräftigen Röstaromen an Fans intensiver Kaffees. Aphrodite verbindet rote Beeren, Vanille und eine florale Note. Pegasus bietet als milder entkoffeinierter Kaffee Noten von Milchschokolade, Honig und Mandel. Die übrige Welt reicht von leichten und ausgewogenen bis zu vollmundigen und dunklen Profilen.

Die Kaffeebohnen werden nach Angaben von Götterbohne in Deutschland in kleinen Chargen im Trommelröster verarbeitet. Die Röstung ist italienisch inspiriert. Ziel ist ein Kaffeeerlebnis, bei dem Geschmack, Design und persönliche Auswahl zusammengehören.

Götterbohne® ist bewusst als erweiterbare Welt gedacht. Später sollen Filterkaffee, Kaffeezubehör und Kaffeemaschinen hinzukommen. Genannt werden unter anderem Handfilter, Tamper, Kaffeedosen, Mahlwerke und Siebträger; aktuell sind diese Erweiterungen noch nicht Teil des Vorverkaufs.

Die gegenwärtig verfügbaren Kaffeecharaktere und ihre Aromaprofile zeigt https://goetterbohne.com/collections/all.

Über Götterbohne®

Götterbohne® ist eine Premiumkaffee-Marke der SCHRAEGER GmbH aus Grünwald. Sie verbindet italienisch inspirierte Röstkunst mit eigenständigem Design und einer wachsenden Welt von Kaffeecharakteren.