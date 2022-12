Snack Sticks Original – Die neue Mini Salami Craftsman Foods erweitert sein Sortiment mit besonderen Salami Sticks

Die durch Beef Jerky bekannt gewordene Marke Craftsman Finest Foods, hat mal wieder eine Neuheit vorzuweisen. Und zwar saftige Mini-Salami im praktischen Snack Pack. Dieses enthält jeweils 5 Salami Stangen, die Snack Sticks Original.

Gemacht werden diese aus bestem Fleisch und einer perfekt aufeinander abgestimmten Gewürzmischung zu der auch etwas Honig gegeben wird. Im Anschluss werden die Dauerwurststangerl mit Buchholz geräuchert und schonend luftgetrocknet. Verpackt in einer Aromaschutzpackung sind die Snack Sticks dann auch ohne Kühlung haltbar.

„Das macht die Mini Salamis zu einem idealen Begleiter für unterwegs. Wer eine deftige Stärkung benötig und einen Snack ohne Zugabe von künstlichen Aromen, Geschmacksverstärkern und der gleichen sucht, wird die Snack Sticks Original lieben.“, so Craftsman Foods Geschäftsführer Sebastian Panzer.

Unter der Marke Craftsman Finest Foods finden sich mittlerweile ganz verschiedene Meat-Snacks. So zum Beispiel Beef Jerky in zwei unterschiedlichen Linien (Natural Line und American Line), Beef Bars (saftige Rindfleischriegel aus Weiderindfleisch) sowie nun auch die Snack Sticks Mini-Salamis. Darüber hinaus bietet Craftsman Foods auch amerikanische Grillgewürze, die BBQ Rubs, aus eigener Produktion an.

Alle Produkte, auch die Dauerwurst Snack Sticks, werden außerdem in Lohnfertigung als sogenanntes Private Label oder White Label angeboten. „Die Nachfrage zur Lohnherstellung unserer Produkte steigt kontinuierlich an. In manchen Bereichen können wir, aufgrund von voll ausgelasteten Produktionskapazitäten, die hereinkommenden Aufträge nicht mehr bedienen.“ berichtet der Craftsman Foods Geschäftsführer. „Wir sind jedoch bereits dabei unsere Kapazitäten auszubauen.“