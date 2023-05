Audi investiert in die Zukunft: Richtfest für Lackiererei und Spatenstich für Wasserkreislauf

Rund 300 Besucher_innen waren für das Richtfest eingeladen. Kurz zuvor fand in einer kleineren Runde auch der Spatenstich für die neue Wasserversorgungsanlage statt. Ein geschlossener Wasserkreislauf mit der kommunalen Kläranlage reduziert den Frischwasserbedarf der Produktion am Standort Neckarsulm.

Ganz oben auf dem Programm für das Richtfest stand die Begrüßung der Ehrengäste wie Steffen Hertwig, Oberbürgermeister der Stadt Neckarsulm, und Timo Frey, Bürgermeister von Bad Friedrichshall. Auch Repräsentant_innen der lokalen Presse, der genehmigenden Behörden und der planenden und ausführenden Firmen waren vor Ort. Mit dabei war auch das gesamte Audi Projektteam. Nach der feierlichen Richtzeremonie gab es eine ausführliche Baustellenführung.

Die Erneuerung der Lackiererei beinhaltet zwei Großprojekte: die Restrukturierung des Decklacks innerhalb des Bestandsgebäudes A17 und den Neubau des Grundlacks in Gebäude A22. Dadurch werden künftig Prozesse optimiert und umweltfreundliche Verfahren – auch für Elektromodelle – umgesetzt. „Mit der umfassenden Erneuerung der Lackiererei stärken wir den Standort und richten ihn für die Zukunft aus, wir gehen mit den neuen Anlagen den richtigen und wichtigen Schritt in Richtung Elektromobilität und leisten mit neuen, umweltfreundlichen Verfahren einen Beitrag in Richtung Mission:Zero“, sagte Werkleiter Fred Schulze.

Zu feiern gab es neben dem Richtfest der Lackiererei auch den nächsten Schritt für die neue Anlage zur Wasserversorgung. Betriebsratsvorsitzender Rainer Schirmer lobte die Bauvorhaben im Werk: „Der Spatenstich für das neue Wasserwerk und das Richtfest für die neue Lackiererei zeigen, dass der Standort in die Nachhaltigkeit und damit in die Zukunft investiert. Gerade im Jahr des 150-jährigen Jubiläums ist das ein starkes Zeichen in Richtung der Belegschaft.“