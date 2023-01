Audi liefert 2022 mehr als 100.000 E-Modelle aus – trotz herausforderndem Umfeld

Neben den vollelektrischen Modellen verzeichneten innerhalb des gesamten Portfolios insbesondere der Audi A3 (+12,1 Prozent), der Audi A4 (+8 Prozent) und der Audi Q5 (+2,7 Prozent) eine gesteigerte Nachfrage. Auch für Audi Sport war 2022 ein besonderes Jahr: 45.515 ausgelieferte High-Performance-Modelle bedeuten einen neuen Bestwert und ein Plus von 15,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In Europa konnte Audi mit 624.498 ausgelieferten Fahrzeugen um 1,2 Prozent gegenüber 2021 zulegen. Auch hier verzeichneten die vollelektrischen Modelle eine gestiegene Nachfrage, allen voran der Audi Q4 e-tron (+99,4 Prozent), der Audi e-tron GT quattro1 (+29,2 Prozent) und der Audi e-tron (+8,5 Prozent). Audi Sport trug mit der Rekordzahl von 29.417 ausgelieferten Fahrzeugen (+30,8 Prozent) zu einer starken Jahresbilanz in Europa bei. Insgesamt lagen 29 europäische Märkte über dem Vorjahr.

Zur positiven Entwicklung in Europa leisteten insbesondere die Auslieferungen in Deutschland einen entscheidenden Beitrag (214.678 Fahrzeuge, +18,7 Prozent). Hier steigerte das Unternehmen seinen Marktanteil deutlich, auch durch ein starkes Plus bei den Auslieferungen vollelektrischer Modelle (+87,8 Prozent). Audi Sport erreichte im Heimatmarkt des Unternehmens einen neuen Bestwert von 12.993 verkauften Modellen und eine Steigerung von 43 Prozent.

In den USA war die Nachfrage nach vollelektrischen Audi Modellen 2022 so hoch wie nie. Dies zeigt sich am Bestwert von 16.177 verkauften E-Autos – einem Plus von 47,3 Prozent im Vergleich zu 2021. Allein der Audi e-tron verkaufte sich 10.397-mal und erzielte damit ein Plus von 7,2 Prozent. Seit der Markteinführung des Audi Q4 e-tron sowie des Audi Q4 Sportback e-tron bietet Audi das größte E-Portfolio im Markt an. Aufgrund von Logistik- und Lieferengpässen lag die Zahl der insgesamt ausgelieferten Fahrzeuge in den USA mit 186.875 mit -4,7 Prozent knapp unter dem Vorjahr. Die Kundennachfrage bleibt aber anhaltend hoch.