Dr. Eckel-Geschäftsführung wächst

In dem Familienunternehmen dreht sich seit 30 Jahren alles um innovative Futterzusätze für nachhaltige Tierernährung. Mit dem Einstieg der zweiten Generation in die Unternehmensleitung sei man nun laut Antje Eckel bestens aufgestellt, um den aktuellen Herausforderungen in einem international wachsenden Markt zu begegnen.

Für Viktor Eckel stehen die Weichen klar auf Nachhaltigkeit, Resilienz und Ressourceneffizienz. „Dr. Eckel gehörte zu den ersten Unternehmen, die sich für pflanzliche Alternativen eingesetzt haben. Wir haben früh erkannt, wie wichtig sie für die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Tieren sind und von Beginn an einen nachhaltigeren Ansatz verfolgt. Dieses Engagement ist auch heute noch unser wichtigster Wert.“ Hier liegt in Viktor Eckels Überzeugung der Schlüssel für eine widerstandsfähige, ressourcenschonende und zugleich profitable Produktion. „Unseren Kunden dafür auch in Zukunft die besten Lösungen und Services zu bieten, ist eine großartige und spannende Aufgabe, auf die ich mich gemeinsam mit dem ganzen Team sehr freue.“