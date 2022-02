EDELZiEGE präsentiert die neue Kollektion für den Frühling und Sommer 2022

Die Frühjahr-/Sommerkollektion 2022 von EDELZiEGE unterstreicht die Philosophie der Marke und zeigt erneut hochwertige wie zeitlose Designs mit dem gewissen Etwas – immer im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsanspruch des Slow-Fashion-Labels. Raffinierte, figurbetonte Schnitte zaubern fließende Silhouetten, die aktive und selbstbewusste Frauen zelebrieren. Die Kreationen aus 100 % Kaschmir umspielen sanft den Körper. Besonders die Taille rückt in den Mittelpunkt: mal abgesetzt, mal durch raffinierte Schnürung oder High-Waist Shorts.

Die Farben der Frühjahr-/Sommerkollektion 2022 von EDELZiEGE erinnern an das überwältigende Aquarell von Sonnenuntergängen, wie man sie von der Croisette oder dem Strand von Ibiza kennt: Ruhige Sand-, Blau- und Grüntöne treffen auf sattes Pink, Fuchsia, Rot und Aubergine. Styles im Trendton Very Peri, der Pantone Color of the Year 2022, runden die Kollektion ab.

Designerin Saruul Fischer dazu: „Diese wertvollen Momente mit viel Spaß und Genuss, sonnengeküßter Haut und Erholung für Körper und Seele hatte ich vor meinem inneren Auge, als meine Kollektion SURPRISE entstand. Natürlich haben mich die pandemiebedingten Einschränkungen sehr beeinflusst. Je eingeschränkter das Leben wurde, desto mehr wuchs in mir der Wunsch nach Freiheit, Reisen in die Ferne, nach Farbenpracht und Lebensfreude. Der Name der Kollektion und die Farben der Kollektion stehen dafür, dass das Leben immer eine Überraschung für uns bereithält.“

Für SURPRISE bleibt EDELZiEGE klassischen Cardigans treu. Die Allrounder werden allein als Top getragen oder beim Sundowner am Strand oder im Park der Großstadt als Jäckchen übergezogen. „Wie wundervoll fühlt es sich an, eine leichte Kaschmir-Jacke an einem lauen Sommerabend um die Schulter zu legen, wenn eine leichte Brise vom Meer her weht. Wie schön ist diese Umarmung auf der sonnenerhitzten Haut…“ so Fischer.

Da das Material besonders leicht ist, eignet es sich besonders auf Reisen, ist unkompliziert, bequem und behält auch im Koffer seine Form. Modelle wie Tops, Ponchos und sportliche Kombis aus ärmellosem Hoodie und Shorts oder langer Hose sind gleichermaßen luxuriös wie alltagstauglich. Sie machen am Strand von Capri eine ebenso gute Figur wie beim Picknick im Englischen Garten oder beim Flanieren entlang der Elbwiesen.

Highlights für Spring/Summer sind zwei Kleider, die am Strand oder auf dem roten Teppich unendliche Styling-Optionen bieten. Ein leuchtend rotes Halterneck-Design überrascht mit tiefem Rückenausschnitt und aufwendiger Schnürung. Ein langärmeliges Wickelkleid in tiefem Aubergine zieht alle Blicke auf sich.

Laut Designerin Saruul Fischer ist die Assoziation von Kaschmir und der kalten Jahreszeit überholt: „Es ist bei hohen Temperaturen tatsächlich sehr angenehm zu tragen. Die atmungsaktiven Fasern umhüllen Luftkammern, wodurch das Material auch kühlend wirkt. Das Material sorgt für eine angenehme Körpertemperatur, auch wenn es am Abend abkühlt oder man sich in klimatisierte Räume begibt.“

Kaschmir ist und bleibt allein schon wegen der begrenzten Verfügbarkeit der Rohwolle ein Luxus. Dabei wird oft aus den Augen verloren, wie unglaublich alltagstauglich dieses Material ist und gleichzeitig so wohltuend für die Seele und den Körper. Dieses schmeichelnde Material möchten wir auch im Sommer nicht vermissen.

Die Frühjahr-/Sommerkollektion 2022 ist ab sofort erhältlich.

Das Lookbook, Kampagnenmotive, Freisteller sowie weitere Informationen zu EDELZIEGE stehen HIER zum Download bereit. Bei Fragen, Interview-Wünschen und Sample-Bestellungen stehen wir jederzeit zur Verfügung.