Erstmals mehr als 2 Milliarden Euro Umsatz und eine herausragende operative Gewinnmarge von 25,9 Prozent

2022 war ebenfalls ein Rekordjahr bei den Auslieferungen. Lamborghini verzeichnete die höchste Zahl an Auslieferungen aller Zeiten und verkaufte zum ersten Mal in seiner Geschichte mehr als 9000 Fahrzeuge. Die Vorzeichen waren in allen Makroregionen äußerst positiv, wobei die Verteilung gleichmäßig und im Einklang mit der Lamborghini Strategie blieb. Asien lag mit einem Anstieg von 14 Prozent an der Spitze, gefolgt von Amerika mit einem Plus von zehn Prozent, während der Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika um sieben Prozent gegenüber 2021 zulegte. Die Vereinigten Staaten blieben bei den Auslieferungen an der Spitze (2721 Fahrzeuge, zehn Prozent mehr als im Vorjahr), gefolgt vom chinesischen Festland, Hongkong und Macao (1018 ausgelieferte Fahrzeuge, neun Prozent mehr als 2021), Deutschland (808 ausgelieferte Fahrzeuge, 14 Prozent über Vorjahr), dem Vereinigten Königreich (650 ausgelieferte Fahrzeuge, 15 Prozent über Vorjahr) und Japan (546 ausgelieferte Fahrzeuge, 22 Prozent über Vorjahr).

Bei den Modellen knüpfte der Urus Super SUV an seinen Erfolg an und war mit 5367 ausgelieferten Einheiten (sieben Prozent mehr als 2021) der Spitzenreiter. Es folgte der Huracán mit einem signifikanten Anstieg (3113 ausgelieferte Einheiten, 20 Prozent mehr als 2021) und am Ende stand der Aventador mit 753 ausgelieferte Einheiten, dessen Produktion im September 2022 auslief.

2023, das Jahr des 60-jährigen Lamborghini-Jubiläums, wird eine neue Ära in der Geschichte des Unternehmens einleiten. Mit der Einführung des neuen V12-Supersportwagens, dem ersten Plug-in-Hybrid aus Sant’Agata Bolognese, beginnt die Hybridisierung der gesamten Modellpalette. Dieser Prozess soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Bis einschließlich 2028 investiert Automobili Lamborghini insgesamt 2,5 Milliarden Euro – das größte Investitionsvolumen in der Geschichte des Unternehmens.