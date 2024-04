intelliText-Kunden sind immer zufriedener - Erfolgreiche Rezertifizierung bestätigt hohe Standards

Besonders beeindruckend sind die verbesserten Ergebnisse in Schlüsselbereichen wie der Qualität der Dienstleistungen und der Reaktionszeit bei Anfragen und Aufträgen. Die Qualität der Übersetzungen erhielt herausragende Bewertungen mit einer Zustimmung von 97 %. Auch die schnelle Reaktionszeit wurde von 93 % der Kunden als "sehr gut" bewertet, ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Kunden loben die Professionalität und das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis der Dienstleistungen von intelliText. Das Unternehmen setzt Feedback schnell um, um weiterhin einen erstklassigen Service zu bieten.

Neben der exzellenten Kundenbewertung erzielte intelliText auch in der Zertifizierung sehr gute Ergebnisse. Die erfolgreiche Rezertifizierung nach ISO 17100 (Mindestanforderungen für Übersetzungsprozesse und Qualifikation der Übersetzer), ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 18587 (Qualität für maschinelle Übersetzungen) ist ein weiterer Beweis für das Engagement der intelliText-Mitarbeiter für höchste Qualitätsstandards.

Die Geschäftsführerin, Inge Poths, betont die Wichtigkeit der Kundenbeziehungen und die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsprozesse und der Qualität der Dienstleistungen. intelliText bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen in verschiedenen Branchen an, von Übersetzungen bis hin zu Dolmetschen, Videobearbeitungen, Transkriptionen.