TRENDKRAFT-Relaunch stellt Agenturen und Unternehmen in den Mittelpunkt und erfindet sich neu

Eine technologische und konsequente Weiterentwicklung war die Volltextsuche mit Teil Worterkennung, die nicht nur schnell, sondern auch zielgenau die Inhalte finden lässt. Die Filter nach Relevanz und Datum liefern exakte Treffer zum veröffentlichten Inhalt. Des Weitern wird bei der Suche auf selbstlernende Algorithmen gesetzt, mit jeder Ausführung wird die Suche immer ein wenig „klüger“ und genauer.

Die Ressorts sind von ehemals 34 auf 50 angewachsen, eine hervorgehobene Navigation auf der Channel-Seite bietet eine Themenübersicht an, die einen schnellen Zugang zu aktuellen Meldungen aus einzelnen Branchen bietet. Artikel werden in einem Mix ausgegeben, neben Pressemitteilungen sind Journal’s und Fallstudien ein weiteres Format. Für eine schnelle visuelle Erfassung erhalten alle drei Inhaltsformate eigene Farbkennzeichnung, sowohl in der Channel-Übersicht wie im Detailartikel selbst.

Sicherheit spielt und spielte für die PR-Plattform schon immer eine sehr große Rolle. Die Konzentration auf die optimale und einfache Bedienbarkeit spiegelt sich in einem kennwortlosem Registrierungs- und Anmeldeprozess wieder. Das eigentliche Kennwort ist ab sofort lediglich die eigene E-Mail-Adresse, eine mehrfache und gleichzeitige Anmeldung ist nicht möglich. Mitglieder haben damit die Möglichkeit, sich komfortable mit der eigenen E-Mail-Adresse Zugang zum TRENDKRAFT-Account zu verschaffen. Ein Sicherheitsmechanismus meldet den Benutzer automatisch ab und verhindert das gleichzeitige nutzen der PR-Plattform über die gleiche E-Mail-Adresse.



Insgesamt steht die User-Experience und die performante Ausgabe der Inhalte, sowie die schnelle und „intelligente“ Suche beim aktuellen Relaunch klar im Fokus aller Veränderungen. In erster Linie gemacht für Menschen, um maximale und positive Wahrnehmung von den Inhalten und Präsentationen zu hinterlassen. Durch den Technologie Wechsel des Content-Management-Systems ist die PR-Plattform für die Suchmaschinen noch besser optimiert. TRENDKRAFT ist eine All-in-One-Marken-Newsroom- und Multimedia-Public-Relations Plattform geworden, ein Public Relations HUB für Agenturen und KMU unterschiedlicher Größe, für alle Branchen und Zielgruppen.

Weitere Details über alle neuen Features, Funktionen und Optionen sind auf Vorstellungsseite (Was ist das?) zu finden. Umfangreiche Services runden das Angebot der PR-Plattform ab, die BeamMeUp-Seite behandelt diese im Detail.