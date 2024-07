Keine Energie- und Chemieindustrie ohne Schmiedeteile

Schmiedeteile zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche mechanische Festigkeit aus. Der Schmiedeprozess optimiert und festigt die innere Kornstruktur des Metalls, was zu einer erhöhten Festigkeit und Zähigkeit führt. Dies ist besonders wichtig, wenn Bauteile extremen Drücken und Temperaturen standhalten müssen, wie in der chemischen Industrie und in thermischen Energieanlagen. Schmieden führt zu einer höheren Belastbarkeit der einzelnen Komponenten und Bauteile und damit zu einer längeren Lebensdauer der Anlagen.