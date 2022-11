Vier Ringe – zwei Redner – ein Thema: „90 Jahre Auto Union AG“ im Audi museum mobile

Bereits Ende 1945 richten führende Mitarbeitende der Auto Union in der Garnisonsstadt Ingolstadt zunächst ein Depot für Auto Union Ersatzteile ein. Daraus entsteht am 3. September 1949 die Auto Union GmbH, die noch im gleichen Jahr die Produktion von Lieferwagen und Motorrädern aufnimmt. Bewegte Jahrzehnte folgen, bis schließlich in den 1980er Jahre die kontinuierliche Höherpositionierung der Marke Audi beginnt. In diesem Zuge wird der „Vorsprung durch Technik“ von Entwicklungen wie quattro, TDI, Aerodynamik in der Karosserieentwicklung oder konsequentem Leichtbau begleitet; seit 1985 tragen Produkt und Unternehmen denselben Namen.

Dass sich die Vier Ringe und ihr Markensignet auch nach 90 Jahren neu erfinden können, zeigt Audi unlängst mit der Neugestaltung ebenjener Ringe im Rahmen der Vorstellung des neuen Audi Q8 e-tron.

Interessierte können sich für den Vortrag von Sebastian Mock und Ralf Friese per E-Mail an @email oder telefonisch unter 0841/89-91544 anmelden; Anmeldeschluss ist der 5. Dezember. Veranstaltungsbeginn am 8. Dezember ist 18:30 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr.