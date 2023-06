Willicroft's pflanzliche Käseprodukte launchen bei Tegut

Hierbei handelt es sich um zwei köstliche Allrounder auf Bohnenbasis, darunter eine Feta-Alternative zum perfektionieren von Salaten, und einen Gouda-Style “Streukäse” mit Schmelzgarantie.

Durch die Verwendung traditioneller Käseherstellungstechniken und hochwertiger pflanzlicher Zutaten bietet Willicroft Produkte, die nicht nur lecker sind, sondern auch besser für die Umwelt. Denn Käse ist nach Rindfleisch und Lamm das am dritthöchsten emittierende Lebensmittel. Dagegen hat Willicroft’s Sortiment auf Basis von Bohnen und Hülsenfrüchten einen ökologischen Fußabdruck, der wesentlich niedriger ist als der von herkömmlichem Käse, sowie niedriger als der von anderen pflanzlichen Käsealternativen. “Unser Fokus liegt darauf, umweltfreundliche, vegane Alternativen zu Käse und Butter anzubieten." Willicroft ist Europas erstes B-Corp zertifiziertes pflanzliches Käse & Butter Start-up.

Auch bei Tegut liegt der Fokus mehr und mehr auf Nachhaltigkeit und dem wachsenden veganen und vegetarischen Sortiment der in sechs Bundesländern vertretenen Supermarktkette. Über Willicroft Produkte beim Wocheneinkauf dürfen sich nun also Veggie-Enthusiasten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen freuen!