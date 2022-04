Kernwerk® Functional Training App jetzt auch in USA und UK.

Köln 25. April 2022. Die Kernwerk® Functional Fitness App hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Bestseller bei Trainierenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt. Das einstige Start-up gilt daher seit einiger Zeit als feste Größe im deutschsprachigen „Functional Fitness“ Sektor. Seit dem 15. April ist die App nun offiziell auch in der EU, den USA und im UK in englischer Sprache verfügbar.