Wenn jede Sekunde zählt ...

Der Kinderarzt, Anästhesist, Notfall-Mediziner und Neugeborenen-Notarzt hat das PädNFL entwickelt.

Wer im Not- und Rettungsdienst, aber auch als Kinder- oder Allgemeinarzt in Praxis oder Krankenhaus tätig ist, kennt es: Wenn der Notfallpatient ein Kind ist, hört jede Routine auf. Denn Kindernotfälle sind selten. „Nur vier von 100 Patienten im Rettungsdienst sind überhaupt Kinder“, weiß Prof. Kaufmann. Daher fehle es Rettern meist an Erfahrung. Und der Profi ergänzt: „Die Versorger fühlen sich oft unsicher und befürchten Überforderung; aber Hilfe und Unterstützung sind erwiesenermaßen möglich!“

Ob eine Rettung erfolgreich ist, hängt maßgeblich von der Dosierung der lebensrettenden Medikamente ab. Aber wie ist die korrekte Dosierung von Suprarenin? Wie viel ml der 1:10 Verdünnung müssen verabreicht werden? – Das müssen Notärzte binnen Sekunden entscheiden. Das PädNFL liefert die Antworten sofort – ohne dass in dieser Stresssituation noch eigene Berechnungen angestellt werden müssen.