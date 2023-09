Wenn Männer ihre sexuellen Probleme überwinden lernen

Roidinger hat in ihrem am 25. Oktober erscheinenden Buch in einem Mix aus sexologischem Hintergrundwissen, Fallbeispielen, Übungen und Techniken beschrieben, wie Männer in ihre authentische Lust kommen. “Meine Mission ist es, dass jeder Mann ein erfülltes und lustvolles Sexleben hat. Das macht ihn zum besten Liebhaber – vor allem für sich selbst, aber auch für die Partnerin”, so die Autorin.

Überwindung von sexuellen Problemen ist Persönlichkeitsentwicklung. Mit diesem Buch will sie ihr Wissen mehr Männern zur Verfügung stellen. Weil, so sagt sie, “mich fasziniert und motiviert in meiner täglichen Arbeit, wie schnell Männer mit den richtigen Tools ihre Probleme überwinden können und wie die Auseinandersetzung mit Sexualität zu persönlichem Wachstum und mehr Lebensqualität beiträgt.” Zum Buch gibt es auch einen Gratis Online Kurs mit vielen Übungen.