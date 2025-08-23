HELPY SUPERCOMPACT: Das kleinste Aufzugnotrufsystem aus dem Hause ROCOM

Mit Helpy Supercompact wird die Erfolgsgeschichte der Helpy Notrufsysteme aus dem Hause Rocom weitergeführt. Die neue Freisprecheinrichtung, für den Einsatz als Notrufsystem in Aufzügen oder ähnlichen Anwendungen, ist extrem kompakt und platzsparend. Mit seinen Außenmaßen von nur 83 x 50 x 15 mm fühlt sich das neue Notrufsystem bei dem Einsatz in kleinen Home Aufzüge und Plattformen sehr wohl. Aber auch der Einbau in Slim Tableaus ist denkbar, da die Einbauhöhe bei Bedarf auf ca. 10 mm reduziert werden kann. Die Baugruppe kann an analogen a/b Schnittstellen angeschlossen werden und über entsprechenden Gateways auch an LTE und VoIP Netze. Die Stromversorgung erfolgt über 10 bis 30 Vdc. Neu für das Helpy Notrufgerät sind hier auch die Erweiterung der Programmiermöglichkeit über eine integrierte Tastatur und, mit der Estant GO App, über eine Bluetooth Schnittstelle.

Eine ganze Reihe von innovativen Leistungsmerkmalen vervollständigt das Angebot von Supercompact.