FIRECOM NEXY: Neues voll digitales Feuerwehr Interkomsystem

FIRECOM NEXY folgt den sehr erfolgreichen Rocom Systeme Firecom, für Großanlagen bis zu 60 Etagen, und Firecom Light, für Kleinanlagen bis zu 10 Etagen und besteht aus einem Gerät das je nach Einsatzart sich automatisch als Master, Kabine oder Maschinenraumsprechstelle konfiguriert. Darüber hinaus können bis zu 10 weiteren Etagensprechstellen für die Evakuierung angeschlossen werden. Die Sprechstellen werden über einen seriellen 2adrigen digitalen Bus verbunden. Damit ist die Übertragung komplett störungsfrei. Dank dem Einsatz der Echo Unterdrückung Technologie ist die Verständigung an allen Sprechstellen glasklar und ohne Rückkopplung auch im engsten Raum. Die Stromversorgung erfolgt über 12 bis 48 V dc, je nach Anzahl der installierten Sprechstellen. Die Sprechstellen werden im einem kompakten Gehäuse mit den Außenmaße von 78 x 115 x 17 mm. Für eine flexible Montage ist auch eine Variante ohne Gehäuse und mit getrennt Lautsprecher und Mikrofon lieferbar. Weiterhin stehen auch komplette Sprechstellen mit Edelstahlblenden, Dreikantschlüssel und Press-to-Talk Taste für die Lobby und die Etagen zur Verfügung. Für den Maschinenraum ist eine Aufputz-Sprechstelle im IP54 Gehäuse vorgesehen.