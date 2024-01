ID Racing nimmt James Kellett für den Porsche Carrera Cup Deutschland 2024 unter Vertrag

Über James Kellett:

Geboren in England, hat der 25jährige Kellett seit seinem achten Lebensjahr eine beeindruckende Karriere im Motorsport hinter sich. Nach dem Gewinn seiner ersten Meisterschaft mit 9 Jahren und dem Titelgewinn zum Britischen Champion mit 12 Jahren, ging es kontinuierlich mit dem Sammeln von Siegen und Rekorden weiter. Ob WKA Cup in Daytona oder GT5 Challenge und GT4 Supercup oder GT5 Supercup, in einigen der Serien hält er noch jetzt die Runden- und Meisterschaftsrekorde. Zuletzt machte er 2023 Schlagzeilen, als er mit 5 von 16 gewonnen Rennen Vizemeister des Porsche Carrera Cup Great Britain wurde. Seine aggressive, aber kontrollierte Fahrweise hat ihm Anerkennung und Bewunderung in der Rennsportgemeinschaft eingebracht.

Über Teamchefin Iris Dorr:

Iris Dorr, die erfahrene Teamchefin von ID Racing, ist bekannt für ihre strategische Führung und ihren scharfen Blick für Talente im Motorsport. In ihrer persönlichen Historie hat sie bereits zahlreiche Rennsporterfolge erzielt und gilt mit ihrem, in 2021 neu gegründeten Rennteam als eine der innovativsten Adressen im deutschen Porsche Carrera Cup Motorsport.

ID Racing und das gesamte Team freuen sich darauf, mit James Kellett zusammenzuarbeiten und gemeinsam auf der Rennstrecke Erfolge zu feiern.

Über ID Racing:

ID Racing, ein kompetentes deutsches Rennteam, ist bekannt für seine Innovationen und sein Engagement im Motorsport. Mit einer Geschichte des Erfolgs im Porsche Carrera Cup Deutschland und einer Leidenschaft für die Entwicklung von Fahrertalenten hat sich das Team als wichtiger Akteur in Porsche Carrera Cup etabliert.