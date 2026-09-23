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Matthias Buchholz startet neues Immobilienmagazin „ImmoInterviews“

23. September 2026, 22:09
Berlin,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Mit „ImmoInterviews“ ist ein neues Online-Magazin rund um die Immobilienwirtschaft gestartet. Herausgeber ist der Berliner Medienunternehmer und Unternehmensberater Matthias Buchholz, der seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Wirtschaft, digitalen Medien und Immobilien tätig ist.

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© Conplore Wirtschaftsmagazin

Immobilienbranche im Fokus des Magazins

Im Mittelpunkt von „ImmoInterviews“ stehen Gespräche mit Menschen aus der Immobilienbranche. Makler, Projektentwickler, Investoren, Verwalter, Berater, Gutachter, Bauexperten und andere Branchenexperten sollen dort zu ihren Erfahrungen, Einschätzungen und Fachthemen zu Wort kommen.

Buchholz bringt für das neue Format Erfahrungen aus dem Aufbau und der Herausgabe des Wirtschaftsmagazins Conplore mit. Das von ihm gegründete Wirtschaftsmagazin veröffentlicht seit 2012 Beiträge zu Wirtschafts-, Management- und Consultingthemen und arbeitet dabei unter anderem mit Gastautoren und Experten zusammen.

„Ich habe bei Conplore über viele Jahre gesehen, wie wertvoll es sein kann, Fachleuten eine Plattform zu geben und Wissen aus der Praxis zugänglich zu machen“, sagt Matthias Buchholz. „Mit ImmoInterviews möchte ich diesen Ansatz stärker auf die Immobilienwirtschaft übertragen.“

Dabei soll das Magazin nicht ausschließlich auf Interviews beschränkt bleiben. Geplant sind auch Fachbeiträge und Gastartikel von Autorinnen und Autoren aus der Immobilienwirtschaft. Experten und Praktiker können eigene Beiträge zu relevanten Themen zur redaktionellen Prüfung einreichen und damit ihre Perspektive in das Magazin einbringen.

Inhaltlich geht es unter anderem um Immobilienentwicklung, Vermarktung, Finanzierung, Digitalisierung, Bauen, Wohnen, Recht, Nachhaltigkeit, Standortentwicklung, Tools, Immobilienmanagement und die Veränderungen, mit denen Unternehmen und Fachleute der Branche konfrontiert sind.

Das neue Magazin knüpft damit auch an Buchholz' bisherige Arbeit im Immobilienbereich an. Sein beruflicher Hintergrund umfasst neben der Medienarbeit unter anderem internationaler Beratungstätigkeiten mit Immobilienbezug (gewerbliche Einheiten wie Hotels und Spas), sowie umfassende Erfahrungen in der privaten Wohnungswirtschaft.
 

Gastartikel und Fachbeiträge von Immobilienexperten willkommen

„ImmoInterviews“ versteht sich als offenes Medienformat für die Immobilienbranche. Fachleute, Unternehmen und Branchenkenner sind eingeladen, Themenvorschläge für Gastartikel einzureichen. Voraussetzung ist ein fachlicher Bezug zum Immobilienmarkt und ein eigenständiger, sachlich gehaltener Beitrag. Damit das Magazin für Leser:innen kostenfrei bleibt, werden von der Redaktion Editierungsgebühren für Publizierende und Anzeigen erhoben.

Mit dem neuen Magazin erweitert Matthias Buchholz seine bisherige Medienarbeit um ein Format, das sich gezielt mit der Immobilienwirtschaft beschäftigt.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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