Matthias Buchholz startet neues Immobilienmagazin „ImmoInterviews“

Im Mittelpunkt von „ImmoInterviews“ stehen Gespräche mit Menschen aus der Immobilienbranche. Makler, Projektentwickler, Investoren, Verwalter, Berater, Gutachter, Bauexperten und andere Branchenexperten sollen dort zu ihren Erfahrungen, Einschätzungen und Fachthemen zu Wort kommen.

Buchholz bringt für das neue Format Erfahrungen aus dem Aufbau und der Herausgabe des Wirtschaftsmagazins Conplore mit. Das von ihm gegründete Wirtschaftsmagazin veröffentlicht seit 2012 Beiträge zu Wirtschafts-, Management- und Consultingthemen und arbeitet dabei unter anderem mit Gastautoren und Experten zusammen.

„Ich habe bei Conplore über viele Jahre gesehen, wie wertvoll es sein kann, Fachleuten eine Plattform zu geben und Wissen aus der Praxis zugänglich zu machen“, sagt Matthias Buchholz. „Mit ImmoInterviews möchte ich diesen Ansatz stärker auf die Immobilienwirtschaft übertragen.“

Dabei soll das Magazin nicht ausschließlich auf Interviews beschränkt bleiben. Geplant sind auch Fachbeiträge und Gastartikel von Autorinnen und Autoren aus der Immobilienwirtschaft. Experten und Praktiker können eigene Beiträge zu relevanten Themen zur redaktionellen Prüfung einreichen und damit ihre Perspektive in das Magazin einbringen.

Inhaltlich geht es unter anderem um Immobilienentwicklung, Vermarktung, Finanzierung, Digitalisierung, Bauen, Wohnen, Recht, Nachhaltigkeit, Standortentwicklung, Tools, Immobilienmanagement und die Veränderungen, mit denen Unternehmen und Fachleute der Branche konfrontiert sind.

Das neue Magazin knüpft damit auch an Buchholz' bisherige Arbeit im Immobilienbereich an. Sein beruflicher Hintergrund umfasst neben der Medienarbeit unter anderem internationaler Beratungstätigkeiten mit Immobilienbezug (gewerbliche Einheiten wie Hotels und Spas), sowie umfassende Erfahrungen in der privaten Wohnungswirtschaft.

