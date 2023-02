Dr. Eckel Animal Nutrition ist TOP-Innovator 2023

Für seinen Einsatz wurde Dr. Eckel bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem mehrfach mit dem Siegel „Innovativ durch Forschung“ des Stifterverbands. Dass Dr. Eckel nun zum TOP-Innovator gewählt wurde, bedeutet für Geschäftsführerin Antje Eckel eine ganz besondere Würdigung der Arbeit ihres gesamten Teams. „Unser dynamisches Handeln und unsere mutigen Ideen geben uns den wichtigen innovativen Vorsprung, um uns in einem global Markt zu behaupten. Das geht nur mit einem flexiblen, agilen und veränderungsbereiten Team. Umso mehr freue ich mich über diese großartige Auszeichnung für uns alle.“

Das TOP 100-Siegel wird in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter. Maximal können 100 Unternehmen pro Größenklasse ausgezeichnet werden.

„Bei TOP 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt“, sagt Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs. „Dominieren Routinen und Gewohnheiten oder aber ist das Unternehmen in der Lage, Be-stehendes zu hinterfragen, kreativ und neu zu denken und erfolgreich am Markt durchzusetzen?“, erläutert er. Am 23. Juni kommen in Augsburg alle Top-Innovatoren des Jahrgangs 2023 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit zusammen. Dort wird Ranga Yogeshwar ihnen zum Erfolg bei TOP 100 persönlich gratulieren.