Dr. Eckel und Evonik gehen Kooperation bei phytogenen Zusatzstoffen ein

Dr. Eckel Animal Nutrition hat mit Wirkung zum 1. Januar 2023 eine Kooperation mit Evonik, einem der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie, geschlossen. Evonik plant, ein erstes Produkt aus dieser Verbindung – eine von Dr. Eckel entwickelte phytogene Produktlösung – im ersten Quartal 2023 in Europa auf den Markt zu bringen.

Phytogene sind pflanzliche Futtermittelinhaltsstoffe, die eine wichtige Rolle bei nachhaltigen Lösungen für die Nutztierhaltung spielen. Dr. Eckel ist einer der erfahrensten und innovativsten Anbieter auf dem Gebiet der Phytogene. Das werteorientierte Familienunternehmen gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche mit besonderem Fokus auf Tierwohl und entwickelt Produkte, welche die Tierernährung ressourceneffizienter, klimafreundlicher und gesünder machen.

„Als dynamisches Unternehmen mit kurzen Zyklen in der Produktentwicklung sind wir in der Lage, in vergleichsweise kurzer Zeit Innovationen zu schaffen“, sagt Dr. Antje Eckel, Gründerin von Dr. Eckel Animal Nutrition. „Mit einem starken Partner wie Evonik können wir ausgewählten Produkten in kurzer Zeit einen deutlich breiteren Marktzugang ermöglichen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir gemeinsam mit Evonik neue Zielgruppen und Kunden erschließen können.“

Evonik Gut Health Solutions zielt insbesondere auf eine Stabilisierung der Darmgesundheit von Nutztieren durch Probiotika wie Ecobiol®, Fecinor® und GutCare® ab. Die Partnerschaft mit Dr. Eckel ermöglicht es Evonik, mit ausgewählten Produkten weitere Aspekte im Bereich Tiergesundheit abzudecken und damit das Portfolio von Evonik zu erweitern.

„Es bedarf oft komplexer Lösungen, um Gesundheit und Produktivität im Stall ohne den Einsatz von Antibiotika zu unterstützen“, sagt Gaetano Blanda, Leiter der Business Line Animal Nutrition bei Evonik. „In Kombination mit unseren bestehenden Lösungen für Darmgesundheit werden phytogene Produkte den Landwirten helfen, dieses Ziel zu erreichen.“