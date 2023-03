Product-Launch: 99BRICKS // Plattformlösung zur schrittweise Modernisierung von Arbeitsabläufen

99BRICKS ist unsere Antwort auf hohe Entwicklungskosten durch individuelle Softwarelösungen. Es zeichnet sich aus, durch seine Benutzerfreundlichkeit, Modularität und nahtlose Integration in bestehende Systeme. Das Framework ist so konzipiert, dass es uns dabei unterstützt, sowohl die Legacy-Anwendungen unserer Kunden zu modernisieren, als auch dabei neue Potenziale zu aktivieren und Prozesse zu digitalisieren ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen.

Der Name „99BRICKS“ wurde sorgfältig von uns gewählt und steht für ein Fundament, das stark genug ist, um 99 Erfolgsgeschichten darauf zu erbauen. Wir machen Mensch und Unternehmen zum Teil unserer Vision und geben durch unseren Hashtag #BusinessImprover vor allem denjenigen Menschen die Chance live an der Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe teilzunehmen, die Veränderungen ernst nehmen und an neuen Erfahrungen wachsen möchten.

Seit Beginn des Jahres führten wir unzählige Gespräche mit Führungskräften, IT-Leitern und Geschäftsführern unterschiedlicher Branchen und stießen dabei allgemein auf eine sehr positive Resonanz. Kurz darauf durften wir uns bereits über die Umsetzung der ersten Projekte freuen.

Unternehmen sprechen hauptsächlich ihre Begeisterung darin aus, sukzessiv und kontrolliert zu modernisieren, und dabei stets die Kontrolle über die geplanten und verbrauchten Budgets zu behalten. Das Framework ist modular aufgebaut und ermöglicht es Unternehmen neue Funktionen schrittweise aufzunehmen, und parallel Teile ihrer Bestandsanwendungen abzuschalten. Dieses Vorgehen führt besonders im Inneren der Abteilungen zu einer hohen Akzeptanz, da Projektziele nicht über lange Zeit herausgezögert werden, sondern bereits nach kurzer Zeit sichtbar werden. Vor allem attraktiv zeigt sich die Verwendung von 99BRICKS durch die effiziente Entwicklungsweise, die für unsere Kunden eine Kostenersparnis von bis zu 40% ausmacht ohne dabei auf die Individualität ihrer Lösung verzichten zu müssen.

Wir sind zuversichtlich, dass 99BRICKS Unternehmen dabei helfen wird, ihre Anwendungen auf die neuesten Technologien umzustellen und somit wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit 99BRICKS können Unternehmen ihre Anwendungen effizient modernisieren und somit Kosten sparen, die Produktivität steigern und die Benutzererfahrung verbessern.

Erhalten Sie mehr Infos über unsere Webseite und werden auch Sie zum Teil von 99BRICKS. Wir sind stolz darauf, dieses innovative Framework der Welt präsentieren zu können und freuen uns auf viele spannende Bausteine.