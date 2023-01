MEILLER entwickelt neue Fasshandling-Geräte aus Edelstahl für Lebensmittel- und Pharmaindustrie

In den meisten deutschen Unternehmen, die tagtäglich mit Fässern zu tun haben, sind Fassgreifer oder andere Fasshandling-Geräte zu finden. Meistens bestehen diese Geräte aus Stahl und sind somit nur bedingt für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Unternehmen der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie haben in der Vergangenheit oft auf Spezialgerät zurückgegriffen und Sondergeräte bezogen - nun hat die MEILLER GmbH & Co. KG einen Großteil ihres Fasshandling-Sortiments in Edelstahl konzipiert und richtet sich damit vermehrt an Kunden aus den genannten Branchen. MEILLER fertigte bereits seit Jahrzehnten Fasshandling-Geräte in Sonderanfertigung für Kunden aus der Automobilbranche, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Aus diesen Erfahrungen heraus hat MEILLER im vergangenen Jahr neue Fasshandling-Geräte aus Edelstahl entwickelt, die innerhalb kurzer Zeit lieferbar sind und den Arbeitsalltag für lebensmittelverarbeitende Betriebe sicherer und einfacher machen werden. Diese Unternehmen können von nun an beispielsweise 200 l Stahlfässer oder 220 l L-Ring-Kunststoff-Fässer unkompliziert mit Spannklauengreifern oder Fassgreifern für den Stapleranbau heben und transportieren. Viele der Produkte verfügen über eine Eignung für den Einsatz in Ex-geschützten Bereichen und für den Lebensmittelkontakt. Durch die Entwicklung der neuen Fasshandling-Geräte wird MEILLER Betriebe mit verschärften Regularien mit praxisorientierten Systemen ausstatten und die Vorteile des Werkstoffs Edelstahl für das Fasshandling nutzbar machen. MEILLER bietet darüber hinaus auch hochwertige Gefahrstofflager an, darunter auch eine große Auswahl an Auffangwannen aus Stahl und Edelstahl sowie Sicherheitsschränke vom Typ F90, die sich an den gleichen Kundenkreis richten und in Laboren und Produktionsbetrieben Einsatz finden.