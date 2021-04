Microsoft Office 365 Help Desk der Next Iteration

Die Next Iteration Gesellschaft für Software Engineering mbH, mit Sitz in Karlsruhe, hat einen neuen Service eingeführt: Mit dem Microsoft Office 365 Help Desk stellt sie schnelle Unterstützung für alle großen und kleinen Probleme, die im Arbeitsalltag mit Microsoft und Office 365 auftreten können, bereit. Der Service & Support findet dabei komplett über Microsoft Teams statt und die Rechnungsstellung erfolgt monatlich ohne Mindestabnahmemenge und in einer 30 Minuten Taktung

