Batteriepass 2027: Wie DPP-Flash mit KI die Umsetzung neuer EU-Vorgaben vereinfachen will

Die europäische Industrie steht vor einer weiteren wichtigen Veränderung. Mit der Einführung des digitalen Produktpasses (Digital Product Passport, kurz DPP) schafft die Europäische Union neue Anforderungen an die Bereitstellung und Verwaltung von Produktinformationen. Besonders konkret wird es bereits im kommenden Jahr: Ab dem 18. Februar 2027 benötigen bestimmte Batteriekategorien einen digitalen Batteriepass. Betroffen sind unter anderem Batterien für Elektrofahrzeuge, leichte Verkehrsmittel sowie Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als zwei Kilowattstunden.

Für Hersteller und andere verantwortliche Wirtschaftsakteure bedeutet das eine zusätzliche organisatorische und technische Aufgabe. Produktinformationen, technische Daten, Angaben zur Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit sowie weitere relevante Nachweise müssen zusammengetragen, aufbereitet und entsprechend den gesetzlichen Anforderungen zugänglich gemacht werden.

Gerade kleinere und mittlere Unternehmen stehen dabei vor einer Herausforderung. Die benötigten Informationen liegen häufig nicht zentral vor, sondern verteilen sich auf unterschiedliche Systeme, technische Datenblätter, Sicherheitsdokumente, Lieferantenunterlagen und umfangreiche PDF-Dateien. Was auf den ersten Blick nach einer überschaubaren Dokumentationsaufgabe klingt, kann in der Praxis zu einem zeitintensiven Prozess werden.

Wenn hunderte Seiten Dokumentation zum digitalen Produktpass werden

Genau an diesem Punkt setzt DPP Flash an. Das deutsche RegTech-Startup entwickelt eine KI-gestützte Softwarelösung, mit der Unternehmen die Erstellung und Verwaltung digitaler Produktpässe vereinfachen können.

Anstatt Produktinformationen manuell aus zahlreichen Dokumenten zusammenzusuchen, können Unternehmen ihre vorhandenen Unterlagen über die Plattform hochladen. Die Software analysiert die Dokumente und extrahiert relevante Informationen. Dazu gehören beispielsweise technische Daten aus Produktdatenblättern, Angaben aus Sicherheitsdokumentationen und Informationen aus weiteren produktbezogenen Nachweisen.

Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei nicht nur die Datenerfassung selbst. Das System soll auch erkennen, wenn Informationen fehlen oder bestimmte Angaben noch nicht ausreichend dokumentiert sind. Dadurch können Unternehmen frühzeitig feststellen, an welchen Stellen zusätzlicher Klärungsbedarf besteht.

Auch die Kommunikation mit Lieferanten spielt eine wichtige Rolle. Denn gerade bei komplexen Produkten stammen nicht sämtliche Informationen aus der eigenen Fertigung. Hersteller sind häufig auf Daten ihrer Zulieferer angewiesen. DPP Flash unterstützt deshalb auch die strukturierte Nachverfolgung fehlender Informationen und die anschließende Aktualisierung der Produktdaten.

Aus den zusammengetragenen Informationen können Unternehmen digitale Produktpässe erstellen und diese über einen QR-Code zugänglich machen.



Warum der digitale Produktpass für den Mittelstand relevant wird

Der digitale Produktpass ist Bestandteil der europäischen Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR). Ziel ist es, relevante Informationen über Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg besser verfügbar zu machen.

Davon sollen nicht nur Verbraucher profitieren. Auch Hersteller, Händler, Reparaturbetriebe, Recyclingunternehmen und weitere Akteure der Lieferkette können auf Informationen zugreifen, die für ihre jeweiligen Aufgaben relevant sind.

Der Batteriepass ist dabei eine der ersten konkreten Anwendungen des europäischen Digital-Product-Passport-Systems. Die Europäische Kommission hat bereits umfangreiche Datenpunkte veröffentlicht, die je nach Batteriekategorie und Anwendungsfall relevant sind. Für Unternehmen bedeutet das, dass sie sich nicht erst kurz vor dem Stichtag mit ihren internen Datenstrukturen beschäftigen sollten.

Besonders für den Mittelstand stellt sich dabei eine wirtschaftliche Frage: Wie lassen sich neue regulatorische Anforderungen erfüllen, ohne dafür umfangreiche zusätzliche Verwaltungsprozesse und hohe Implementierungskosten aufzubauen?

DPP Flash verfolgt hier einen möglichst niedrigschwelligen Ansatz. Die Software soll vorhandene Dokumente nutzbar machen, anstatt Unternehmen dazu zu zwingen, sämtliche Informationen von Grund auf neu zu erfassen. Gerade Betriebe ohne große eigene IT- oder Compliance-Abteilungen könnten von einer solchen Automatisierung profitieren.



KI als Werkzeug für die industrielle Dokumentation

Künstliche Intelligenz wird zunehmend auch außerhalb klassischer Anwendungen wie Chatbots oder Textgenerierung eingesetzt. In der Industrie liegt ein erhebliches Potenzial insbesondere dort, wo große Mengen unstrukturierter Informationen verarbeitet werden müssen.

Technische Dokumentationen sind dafür ein gutes Beispiel. Unterschiedliche Dateiformate, uneinheitliche Angaben und umfangreiche Unterlagen erschweren die manuelle Verarbeitung. KI-Systeme können dabei helfen, Informationen schneller zu identifizieren, in eine einheitliche Struktur zu bringen und auf fehlende Angaben hinzuweisen.

DPP Flash überträgt diesen Ansatz auf die Anforderungen des digitalen Produktpasses. Die Plattform verbindet die KI-gestützte Dokumentenanalyse mit der strukturierten Verwaltung von Produktinformationen und der Erstellung digitaler Produktpässe.

Dabei geht es nicht darum, die fachliche Verantwortung der Unternehmen zu ersetzen. Vielmehr soll die Software zeitaufwendige Arbeitsschritte reduzieren und eine bessere Grundlage für die anschließende Prüfung und Freigabe der Informationen schaffen.



Datensicherheit und langfristige Verfügbarkeit im Fokus

Neben der eigentlichen Datenverarbeitung spielen Datenschutz und die langfristige Verfügbarkeit von Produktinformationen eine wichtige Rolle. Digitale Produktpässe sind nicht als kurzfristige Dokumentationsprojekte gedacht. Unternehmen müssen Informationen über längere Zeiträume verwalten und bei Bedarf nachvollziehbar bereitstellen können.

DPP Flash setzt deshalb auf deutsches Hosting, verschlüsselte Datenverarbeitung und eine auf die Anforderungen der europäischen Regulierung ausgerichtete technische Infrastruktur. Ein weiterer Bestandteil des Konzepts ist die langfristige, revisionssichere Archivierung von Informationen über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren.

Damit richtet sich die Lösung nicht ausschließlich an Unternehmen, die kurzfristig einen QR-Code für ihre Produkte benötigen. Vielmehr soll eine zentrale Plattform entstehen, über die sich Produktinformationen langfristig verwalten, aktualisieren und nachvollziehen lassen.



Vom Batteriepass zur branchenübergreifenden Lösung

Auch wenn der Batteriepass zunächst im Mittelpunkt steht, ist der digitale Produktpass langfristig für zahlreiche weitere Branchen relevant. Die europäische Ökodesign-Verordnung sieht eine schrittweise Einführung produktspezifischer Anforderungen vor. Perspektivisch werden unter anderem Textilien, Eisen und Stahl, Aluminium, Reifen und Möbel eine Rolle spielen.

Für Softwareanbieter entsteht damit ein Markt, der weit über die Batteriewirtschaft hinausgeht. Unternehmen benötigen Lösungen, mit denen sich unterschiedliche Produktinformationen erfassen, strukturieren und in den jeweils erforderlichen Formaten bereitstellen lassen.

DPP Flash möchte seine Plattform deshalb nicht ausschließlich auf einen einzelnen Industriezweig beschränken. Der Einstieg über den Batteriepass bildet vielmehr die Grundlage für eine schrittweise Weiterentwicklung in weitere Produktkategorien.

Das langfristige Ziel ist es, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen einen möglichst einfachen Zugang zum Digital Product Passport zu ermöglichen. Die Erstellung eines digitalen Produktpasses soll nicht an komplizierten technischen Prozessen oder fehlenden internen Ressourcen scheitern.



Ein europäisches Regulierungsthema mit konkretem Handlungsbedarf

Die kommenden Monate dürften für viele Unternehmen entscheidend werden. Mit dem 18. Februar 2027 rückt der erste große verpflichtende Anwendungsfall des digitalen Produktpasses näher. Wer relevante Produktdaten noch nicht systematisch erfasst oder Lieferanteninformationen bislang nur dezentral verwaltet, sollte die notwendigen Prozesse rechtzeitig überprüfen.

DPP Flash positioniert sich in diesem Umfeld als technologieorientierter Lösungsanbieter an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, industrieller Digitalisierung und europäischer Produktregulierung.

Weitere Informationen zur Software und zu den Möglichkeiten der Plattform finden Unternehmen unter https://dppflash.de.