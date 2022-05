Live-Talk im Audi Forum: Start-up Nunam und Audi Stiftung für Umwelt geben Batterien zweites Leben

Ein zweites Leben für Batterien des Audi e-tron1: Zu diesem und weiteren Themen rund um wiederverwendbare Energiespeicher veranstaltet das Audi Forum Ingolstadt am Dienstag, 31. Mai 2022, einen Live-Talk. Im Mittelpunkt steht das Start-up Nunam, das in Kooperation mit der Audi Stiftung für Umwelt aus gebrauchten E-Auto-Batterien so genannte Second-Life-Stromspeicher entwickelt. Diese Systeme versorgen die Menschen in ländlichen Gebieten Indiens mit grünem Strom.

Die Hochvoltbatterie ist das Herzstück jedes E-Autos. Eine Kooperation der Audi Umweltstiftung mit dem deutsch-indischen Start-up Nunam erprobt, wie Batteriemodule nach ihrem Einsatz im Fahrzeug sinnvoll weiterverwendet werden können. Als Second-Life-Stromspeicher erhalten die gebrauchten Batteriemodule ein zweites Leben außerhalb des Erprobungsfahrzeugs.

Beim Live-Talk im Audi Forum Ingolstadt diskutieren Prodip Chatterjee, Co-Gründer des Start-ups Nunam und Projektpartner der Audi Stiftung für Umwelt, und Alexander Kupfer, der bei Audi an nachhaltigen Produktkonzepten arbeitet. Besucher_innen des Talks erfahren mehr über das Potenzial von Second-Life-Batterien und erhalten Einblicke in mögliche Anwendungsfelder sowie die Herausforderungen bei der Weiternutzung. Moderiert wird das Gespräch in der Eventreihe „AFI live I Talk“ am Dienstag, 31. Mai 2022, ab 19.30 Uhr von Ursula Heller. Einlass zur Veranstaltung ist ab 19 Uhr.