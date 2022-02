Berliner Softwareunternehmen impltech wird ausgezeichnet

Seit nun mehr als 5 Jahren unterstützt impltech Unternehmen bei der Realisierung ihrer Projekte und stellt Softwarelösungen für jeden Anwendungsbereich bereit – von kundenindividuellen Web- oder Mobile-Lösungen bis hin zu branchenspezifischer Software für spezielle Prozesse. Mittlerweile können sie auf eine Vielzahl umgesetzter Projekte zurückblicken. Im letzten Jahr hat impltech mehr als 15 Unternehmen geholfen, ihre Produktidee in ein einsetzbares digitales Endprodukt zu transformieren.

Von Clutch als eines der besten Unternehmen für die Entwicklung von maßgeschneiderten individuellen Softwarelösungen ausgezeichnet worden zu sein, wird impltech nutzen, um noch mehr in die Weiterentwicklung und das Wachstum der Abteilungen und die einzelnen Teams zu investieren. Dahinter steckt der Wunsch, eine größere Menge an Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft zu begleiten.

Das Unternehmen beschäftigte sich in dem letzten Jahr nicht nur mit der Entwicklung von maßgeschneiderter Software. Aufgrund des Fachkräftemangels und den immer komplexer werdenden IT-Themen wuchs auch bei Unternehmen der Bedarf, die eigenen Abteilungen mit ergänzenden Ressourcen auszustatten. Infolgedessen wandten sich viele Kunden an impltech, um nach zusätzlichen Entwicklern zu fragen. Aufgrund dessen hat das Unternehmen im Jahr 2021 sein Netzwerk an Entwicklern um ein Vielfaches vergrößert.

“Diese Auszeichnung erhalten zu haben ist eine große Ehre für uns und wir sind motivierter als je zuvor. Wir werden diese Motivation nutzen, um unsere Prozesse in den einzelnen Abteilungen noch weiter zu perfektionieren und noch größer zu werden, um mit den neuesten Ansätzen und innovativsten Technologien die besten Lösungen für Unternehmen zu realisieren.“

Sergej Hermoni, Geschäftsführer der impltech GmbH

Als Softwareentwicklungsunternehmen hilft impltech Startups und Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Projekte – mit dem Ziel, außergewöhnliche Software zu entwickeln, die Kunden begeistert. Zudem unterstützt impltech Unternehmen, ihre internen IT-Abteilungen durch weitere Experten zu ergänzen.