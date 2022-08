Das größte Risiko für die IT-Sicherheit sitzt 40 cm vor dem Bildschirm

Über HTH GmbH

Die HTH GmbH bietet IT-Services und Lösungen. Die primäre Aufmerksamkeit des inhabergeführtes Familienunternehmen gilt seit 30 Jahren den IT-Bedürfnissen kleiner und mittlerer Unternehmen aus allen Branchen mit einem zusätzlichen Fokus auf Notariate und Rechtanwaltskanzleien. Die IT-Expert:innen von HTH begleiten ihre Kund:innen in die digitale Welt und erklären diese leicht verständlich. So wissen die Kund:innen ihre IT in sicheren Händen. Das IT-Unternehmen setzt sich das Ziel, seinen KundInnen wertvolle Zeit, Konzentration und Kraft für ihr Kerngeschäft und ihre Führungsaufgaben oder ihr Privatleben zu verschaffen.