Das neue Jahr startet mit einem neuen Auftritt bei der HTH

Die Bezeichnung „HTH Holtkamp“ ist vor über 30 Jahren entstanden, doch inzwischen erschien sie nicht mehr passend, da der Kontext sich gewandelt hat. Durch den Inhaberwechsel in 2017 gibt es keine direkten Anknüpfungspunkte an den Namen „Holtkamp“ mehr.

Zudem hat sich in den vergangenen Jahren einiges gewandelt:

Das Unternehmen ist gewachsen,

der Anteil der Dienstleistung ist in den Vordergrund gerückt,

neue Zuständigkeiten wurden benannt,

Teams wurden neu zusammengesetzt.

Nun war es an der Zeit, den Änderungen auch durch den Namen Ausdruck zu verleihen.

Das familiengeführte Unternehmen hat auch über eine komplette Neubenennung nachgedacht, sich am Ende aber doch dafür entschieden, nur den Zusatz „Holtkamp“ wegfallen zu lassen.

Gründe dafür sind unter anderem:

Schon vor dem Inhaberwechsel hat sich in der Vergangenheit bereits die Abkürzung „HTH“ als gängige Bezeichnung etabliert.

In der Branche ist HTH insbesondere im Notarbereich recht bekannt.

Es gibt keine bekannten negativen Assoziationen mit dem Namen HTH. – Weder bei Kunden noch im Team.

Mit dem neuen Namen hat nun auch das Logo eine Erfrischung erfahren. Die Entwicklung dafür fand bis auf den grafische Feinschliff inhouse statt. Ein Anspruch an das Logo – neben der Unternehmensfarbe „grün“ - war, dass das Tätigkeitsfeld daraus ersichtlich wird. So entstand die farbliche Absetzung von „IT“ in der Mitte.