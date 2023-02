Der OpenOlat 17.2 Release ist da!

Mit diesem Release stellen wir unseren neuen Kursbaustein „Videoaufgabe“ und den Videoeditor mit Timeline vor. Am Aufgabenbaustein sorgt die gezielte Zuweisung von Betreuenden zu Teilnehmenden in Kurs-Settings mit mehreren Lehrpersonen für eine bessere Übersicht über die eigenen Bewertungsaufträge. Zum Thema Accessibility wurden einige Anpassungen vorgenommen, ebenso wurde für eine gendergerechte Sprache in den Menüs die Konfiguration des gewünschten Trennzeichens eingeführt. Der Release bringt neben einer Bestätigungsmail nach Testabschluss für Teilnehmende und zusätzliche Empfänger sowie neuen Sammelaktionen im Authoring Bereich weitere Verbesserungen rund um Erinnerungen und der Zertifikatsfunktion mit. Neu wird der Standard OAI-PMH unterstützt, mit dem z.B. Metadaten von Lernressourcen zur Indexierung an Suchmaschinen-Anbieter weitergeleitet werden können (SEO). Zahlreiche UX/Usability-Optimierungen und verschiedene technische Aktualisierungen runden diesen Release ab.

Mit OpenOlat 17.2 steht ein weiterer Release mit neuen Funktionen und Optimierungen zur Verfügung. Mit dem neuen Video Editor in der Lernressource „Video“ können Videos effizient in OpenOlat bearbeitet werden. Kapitel, Anmerkungen, Segmente und Quizzes können hier konfiguriert werden. Die Timeline zeigt eine Übersicht über alle Bearbeitungen und Elemente in zeitlicher Abfolge. Ausserdem sind die Anpassungen direkt in einer Video-Vorschau sichtbar.

Die „Video“ Lernressource kann ab jetzt auch im neuen Kursbaustein „Videoaufgabe“ genutzt werden. Hier können Teilnehmende üben, Situationen aus der Praxis zu identifizieren. Der Kursbaustein kann sowohl als Übung genutzt werden oder als bewertete Aufgabe im Test-Modus.

Durch die gezielte Zuweisung von Betreuenden zu Teilnehmenden im Kursbaustein „Aufgabe“ können Teilnehmende von mehreren Lehrpersonen betreut und unter ihnen aufgeteilt werden. Welche Teilnehmenden ihnen zugeteilt wurden können Lehrpersonen sowohl im Bewertungswerkzeug als auch im Coaching Tool sehen.

In Szenarien wie Einstufungstests, die von Teilnehmenden selbstständig aufgerufen und durchgeführt werden, ist eine Bestätigung per E-Mail nach dem Abschluss des Tests hilfreich und zum Teil notwendig. Eine entsprechende Option wurde in der Test-Konfiguration ergänzt, um eine Bestätigungsmail an Teilnehmende selbst sowie ausgewählte zusätzliche Empfänger wie Betreuende oder externe Empfänger auszulösen.

Weitere Funktionen und Optimierungen kurz notiert:

Absenzenmanagement: Anzeige des Erstzulassungsdatums in Tabelle der Teilnehmenden

Katalog: Eränzung weiterer Filter zur Eingrenzung der Suchergebnisse

Optimierte Handhabung von GIF-Dateien

Curriculum: Verbesserung der Sichtbarkeit referenzierter Kurse in Curricula

QM: Externe Verwaltung des Durchführungstyps eines Kurses

Aktualisierung "Über OpenOlat"-Seite: Ergänzung der Social Media Referenz für Mastodon sowie Anpassung des Spenden-Links

Viele weitere Verbesserungen und Neuerungen aus den neuen Release-Notes finden Sie online:

Version 17.2: https://docs.openolat.org/de/release_notes/Release_notes_17.2/

Version 17.1: https://docs.openolat.org/de/release_notes/Release_notes_17.1/