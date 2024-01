Interactive Scape und Advanced Silicon präsentieren innovative Technologien und globale Partner auf der ISE 2024

Und er unterstreicht das Engagement des Unternehmens, starke Kooperationen zu etablieren, die die konzeptionellen Möglichkeiten und Kundenprojekte weltweit nachhaltig verbessern.

Preisgekrönte Technologie: Interactive Scape präsentiert zusammen mit Advanced Silicon in Halle 2

Die Veranstaltung findet vom 30. Januar bis zum 2. Februar in Barcelona statt, und Interactive Scape ist in Halle 2 am Stand 2U200 vertreten. Wieder in Zusammenarbeit mit seinem Schweizer Technologiepartner Advanced Silicon. Gemeinsam werden sie ihre neuesten Produkte und Entwicklungen rund um die preisgekrönte ScapeX® Objekterkennungstechnologie vorstellen.

"Gemeinsam mit Interactive Scape haben wir eine robuste und leistungsfähige Hardware-Plattform entwickelt, die von Kunden auf der ganzen Welt genutzt wird. Wir glauben fest an das bahnbrechende Potenzial dieser Technologie und sehen sie als den zukünftigen Standard für Mensch-Maschine-Schnittstellen. Durch die Integration von Scape X® in unsere Systeme werden wir einige der fortschrittlichsten und wettbewerbsfähigsten interaktiven Plattformen auf den Markt bringen", sagt Dr. Hussein Ballan, CEO von Advanced Silicon.

Kollaborative Innovation: Interactive Scape und Partner präsentieren vielseitige Anwendungsbeispiele von Scape X®

Während der ISE 2024 wird Interactive Scape mit ausgewählten Partnern täglich wechselnde Softwarelösungen vorstellen, die ihre patentierte Technologie auf innovative Weise nutzen. Diese Präsentationen finden an einem eigens dafür vorgesehenen Partnertisch statt und zeigen die Vielseitigkeit und breite Nutzung der Scape X®-Technologie in verschiedenen Branchen und Regionen.

Mike Rothmund, CCO von Interactive Scape, erklärte, dass das Unternehmen sehr daran interessiert ist, weitere Partnerschaften zu schließen. "Interactive Scape expandiert mit der marktführenden Multitouch- und Objekterkennungstechnologie ambitioniert auf globaler Ebene. Dafür schließen wir uns mit erstklassigen Distributoren, Kreativen und Softwarepartnern zusammen, um in einem breiten Spektrum von Branchen Innovationen zu schaffen - von Smart City und Hightech-Kontrollräumen bis hin zu New-Work Szenarien, Retail Umgebungen und interaktiven Showrooms. Unsere Technologie ist transformativ, aber es ist die Integration in komplexe Anwendungsfälle, Konzepte und Systeme durch unsere spezialisierten, erfahrenen Partner, die wirkliche Magie und Mehrwerte aus Nutzersicht schafft", erklärte er.

Interactive Scape lädt alle Besucher auf ihren Stand ein, um die Verschmelzung von innovativen Technologien und starken globalen Partnerschaften zu erleben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die neu gestaltete Homepage https://www.interactive-scape.com oder kontaktieren Sie @email, um einen Termin mit dem Team zu vereinbaren.