Interactive Scape und DISPLAX stellen Tile Pro | Scape X auf der InfoComm 2024 vor

Das Tile Pro | Scape X erkennt mühelos transparente Objekte und Smartphones und gewährleistet präziseste Bedienbarkeit. Das Produkt integriert Artificial Intelligence Algorithmen, wodurch eine nahtlose Benutzererfahrung und höchste Zuverlässigkeit gewährleistet werden.

Ausgestattet mit der leistungsstarken Touchscreen-Technologie von DISPLAX und der innovativen Scape X® Engine von Interactive Scape bietet das Tile Pro | Scape X eine beispiellose Funktionalität für eine Reihe von Anwendungsbereichen. Typische Einsatzgebiete sind interaktive Tische für Museen, Vergnügungsparks, Ausstellungen, Showrooms, Kollaborations- oder Kontrollräume.

Dieses innovative System zeichnet sich durch eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, geringen Wartungsaufwand und hohe Kosteneffizienz aus. Mit seiner einfachen Installation, der lebendigen Farbgenauigkeit, dem schlanken Profil und dem minimalem Rahmen erfüllt das Tile Pro | Scape X die Erwartungen heutiger Anwender nicht nur, sondern übertrifft sie sogar. Darüber hinaus nutzt Interactive Scape das Open Source TUIO-Protokoll, das eine einfache Integration und Applikationsentwicklung ermöglicht. So können Nutzer mühelos individuelle Anwendungen auf den gängigen Plattformen erstellen, was den Tile Pro | Scape X für eine Vielzahl von Nutzungsszenarien flexibel einsetzbar macht.

Hauke Helmer, CEO von Interactive Scape, erklärt: „Der Tile Pro | Scape X stellt nicht nur einen bedeutenden Schritt in unserer Partnerschaft mit DISPLAX dar, sondern markiert auch das erste Mal, dass die Scape X® Engine in das Display eines anderen Herstellers, speziell DISPLAX, integriert wurde. Dieser Meilenstein unterstreicht unser Bestreben, die Bandbreite und Einsatzmöglichkeiten unserer fortschrittlichen Technologie stetig zu erweitern und einen neuen Standard für kollaborative Innovationen in der Branche zu setzen. Gemeinsam lösen wir die Versprechen und Visionen ein, die einst von optischen Objekterkennungssystemen gemacht wurden, und die nun mit den Mehrwerten und Vorteilen der kapazitiven Technologie endlich möglich sind."

„Die Touch-Controller von DISPLAX haben schon immer hohe Standards gesetzt. Wir waren die Ersten, die eine Multitouch-Folie und einen Touchscreen mit einer Reaktionszeit von 5 ms angeboten haben. Wir haben nie aufgehört zu innovieren. Jetzt, mit Interactive Scape als weltweit führende Referenz im Bereich der Objekterkennung, ist es eine Ehre für DISPLAX, ihre erstklassige Scape X® Technologie auf dem neuen Tile Pro zu präsentieren. Tile Pro | Scape X ist nicht nur ein Produkt, es ist eine transformative Technologie, die jede Interaktion verbessert, und diese Partnerschaft wird zum besten Produktangebot führen, das derzeit weltweit verfügbar ist!" -- Miguel Fonseca, CEO von DISPLAX

Der Tile Pro | Scape X wird sein Debüt auf der InfoComm 2024 in Las Vegas geben und dort den neuesten Stand der interaktiven Spitzentechnologie demonstrieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: sales@interactive-scape.com | touch@displax.com

Interactive Scape und DISPLAX laden Sie ein, die Zukunft der Interaktion auf der InfoComm 2024 mit Tile Pro | Scape X zu erleben.