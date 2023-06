Internationales Recruiting - Personalmarketing-Pionier launcht 2.500 weitere globale Kanäle

Talention, führender Personalmarketing Software Anbieter Deutschlands, gibt diesen Juni bekannt, dass die Software nach kontinuierlicher Entwicklung der vergangenen Jahre nun an über 2.500 internationale Kanäle zur weltweiten Kandidatenansprache angeschlossen ist. Für den deutschen Mittelstand bedeutet das ein Aufatmen, denn es ermöglicht bei zunehmendem Fachkräftemangel auf dem deutschen Markt die nahtlose Rekrutierung aus dem Ausland.

Eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft unterstreicht die dramatischen Entwicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. So werden in der Bundesrepublik bis zum Jahr 2030 rund fünf Millionen Fachkräfte fehlen.

In einem 2022 veröffentlichten Interview des langjährigen Kunden Talentions, GiGroup Deutschland GmbH, ließ Service Director Christian Wolf durchblicken, dass der Erfolg seines Unternehmens in Bezug auf den kontinuierlichen Anstieg eingehender Bewerbungen unter anderem an der durch Talention erfolgreichen Rekrutierung im Ausland liegt.