Maschinenbau: In 100 Tagen zu individuellen IoT-Services

Das Internet der Dinge (Internet of Things/IoT) ebnet dem Maschinen- und Anlagenbau den Weg zu immensen Einsparungen: Experten rechnen damit, dass sich Betriebs- und Instandhaltungskosten dadurch um bis zu 50 Prozent reduzieren lassen. „Noch spannender ist aber die Tatsache, dass IoT der Branche neue Geschäftschancen eröffnet – beispielsweise im Bereich Predictive Maintenance oder mit Subscription- und Pay per Use-Modellen“, sagt Marc Zenker, Head of digital Innovation & Communication beim Münchner Digitalisierungsexperten blu BEYOND.

Das Problem: Die Themen IoT, Industrie 4.0 und Digitalisierung erfordern Fähigkeiten und Methodiken, an denen es vielen mittelständischen Maschinenbauern mangelt. Ein häufiges Problem in diesem Bereich: technische Lösungen werden erarbeitet oder ausgewählt und implementiert und erst dann versucht, an die Kunden zu vermarkten. Wenn diese dann eingeführt werden, schaffen es viele Maschinenbauer nicht, die neuen Angebote sinnvoll zu monetarisieren.