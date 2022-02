Mit Dual Licensing und Loyalty Discount Kosten bei der Cloudmigration sparen

Wenn es um die Migration in die Cloud geht, entscheiden sich viele Unternehmen für einen schrittweisen Ansatz, bei dem Daten, Benutzer und Anwendungen nicht einmalig als Gesamtpaket, sondern nach und nach migriert werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine bessere Kontrolle über die jeweils migrierten Daten, erfordert allerdings auch mehr Zeit. Und wir alle wissen: je länger die Migration dauert, desto höher sind in der Regel die Kosten. Dies liegt unter anderem daran, dass Unternehmen während der Migration sowohl eine on-premises (Data Center oder Server) Instanz als auch die Cloud Instanz parallel betreiben müssen. Um genau dieses Problem zu lösen, hat Atlassian das Dual Licensing eingeführt.

Dual Licensing stellt sicher, dass während der Migrationsphase keine doppelten Kosten entstehen und der Kunde lediglich die Cloud Lizenzen, nicht aber zusätzlich noch das Renewal seiner on-premises Lizenzen zahlen muss. So gibt Atlassian nach dem Kauf der Cloud Lizenzen einen 100%-igen Rabatt auf ein bis zu 12-monatliches Renewal der on-premises Lizenzen. Ergo: der Kunden kann diese für maximal ein Jahr kostenfrei nutzen. Die davon betroffenen on-premises Produkte sind Jira Core, Jira Software, Jira Service Management und Confluence, respektive deren Cloud äquivalente.

Info: Dual Licensing gilt nur für Unternehmen,

die ein aktives Server oder ein Data Center Abonnement besitzen und zusätzlich ein jährliches Cloud Abonnement für 1.001 oder mehr Benutzer erwerben.

deren on-premises Instanz aktiv oder vor maximal 30 Tage abgelaufen ist.

Beispiel:

Ein Kunde besitzt eine Jira Software Server Instanz (2.000 Benutzer), die am 31. Januar 2021 ausläuft, und möchte schrittweise über einen Zeitraum von sechs Monaten in die Cloud migrieren. Am 1. Januar 2021 erwirbt der Kunde ein Jahresabonnement von Jira Software Cloud (2.000 Benutzer). Atlassian gewährt dem Kunden eine um 100% ermäßigte Jira Software Server Instanz, bis sein Cloud Abonnement am 31. Dezember 2021 ausläuft.

Neben den oben genannten Anspruchsberechtigungen gilt es hinsichtlich Atlassians Dual Licensing weitere Hinweise zu beachten:

Stufe der erstatteten Lizenz:

Die Erstattung der on-premises Instanz ist gleich der Stufe des Cloud Abonnements. Wenn die Stufe seitens Server oder Data Center nicht verfügbar ist, wird die nächsthöhere Stufe bewilligt.

Beispiel:

Der Kunde besitzt ein Jira Software Data Center Abonnement (2.000 Benutzer), das am 31. Januar 2021 ausläuft, und möchte schrittweise über einen Zeitraum von sechs Monaten in die Cloud migrieren. Am 1. Januar 2021 erwirbt der Kunde ein Jahresabonnement von Jira Software Cloud (1.800 Benutzer) mit einer niedrigeren Benutzerstufe als sein Data Center Abonnement. Da es keine 1.800er-Stufe für Jira Software Data Center gibt, wird dem Kunden ein um 100% ermäßigtes Data Center-Abonnement für 2.000 Benutzer gewährt.