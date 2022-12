mysoftwarelab GmbH sucht Investor für Entwicklung für Blockchain-Technologie auf .NET und in C#

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine leistungsstarke und skalierbare Blockchain-Plattform zu entwickeln, die speziell für Unternehmen und 6.8 Millionen C# Entwickler entwickelt wurde. Diese Plattform soll es den Entwicklern ermöglichen, sicheren und transparenten Datenaustausch zu realisieren und dabei die Vorteile der Blockchain-Technologie voll auszuschöpfen.

Die mysoftwarelab GmbH verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Softwarelösungen und hat sich in den vergangenen Jahren als führender Anbieter von Lösungen speziell auf Enterprise Level etabliert. Mit der Entwicklung einer Blockchain-Plattform auf .NET und C# möchte das Unternehmen seine führende Stellung im Bereich der Softwareentwicklung weiter ausbauen und 6.8 Millionen C# Enterprise Entwicklern neue Möglichkeiten für den sicheren und transparenten Datenaustausch bieten.

Um dieses Vorhaben zu realisieren, sucht die mysoftwarelab GmbH nun einen Investor, der die Entwicklung der Blockchain-Plattform unterstützt und das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner Vision unterstützt. Interessierte Investoren können sich direkt an das Unternehmen wenden, um weitere Informationen zu erhalten und sich über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu informieren.