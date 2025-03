Schnelleinstieg in RTOS mit FreeRTOS Kompakt-Seminar mit Professor Dr.-Ing. Daniel Fischer

Es richtet sich an Fachleute, die ihre Projekte auf RTOS-Basis optimieren möchten, sowie an diejenigen, die eine Migration von Bare-Metal-Architekturen erwägen. Zudem stellt es eine Gelegenheit für Unternehmen dar, neue Mitarbeiter zügig und effizient fortzubilden.

Die Teilnehmer erwerben sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse, wobei sie in praktischen Übungen in C mit FreeRTOS und einem STM32F429I-DISC1 Evaluationsboard das Gelernte vertiefen. Diese Übungen ermöglichen es den Teilnehmern, das erworbene Wissen direkt in ihren eigenen Projekten anzuwenden.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter: https://www.verifysoft.com/de_seminar_free_RTOS.html