SIRIUS – Der vielleicht genialste Online-Musikunterricht der Welt mit dem Gütesiegel der Bundesregierung ausgezeichnet

Knapp 800 Bewerber:innen waren angetreten, um ihre Idee im Rahmen der Initiative „Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland 2021/2022“ zu präsentierten - das Berliner EdTech – Unternehmen SIRIUS gehört zu den ausgezeichneten Preisträgern, die im Februar 2022 vom Ministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin via Livestream gekürt wurden.

SIRIUS ist ein Videokonferenz-Tool, das digitale Räume für den klangoptimierten Online-Musikunterricht anbietet. SIRIUS wurde auf Anregung der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker vom Softwareentwickler und Hobbymusiker Sebastian Riegelbauer entwickelt und etablierte sich schnell zu einer professionellen Plattform. Mittlerweile wird sie von bundesweit mehr als 30 Institutionen genutzt wird und unterstützt weit über 10.000 registrierte Nutzer dabei, auf einfache, aber höchst professionelle Weise Musik online zu unterrichten.

SIRIUS bietet Videokonferenzen mit höchster Klangqualität speziell optimiert für Musikinstrumente und Gesang an. Der Ton wird unkomprimiert und mit hoher Bandbreite übertragen – ohne Audiofilter, ohne Rauschunterdrückung. Die Kombination von exzellentem Klang und höchstem Datenschutz - SIRIUS ist dank Peer-To-Peer-Technologie DSGVO-konform - ist absolutes Alleinstellungsmerkmal. SIRIUS verfolgt die Mission, den Online-Musikunterricht über die Corona-Pandemie hinaus als flexible Form des konventionellen Musikunterrichts zu etablieren.

Die Auszeichnung „Kultur- und Kreativpilot:innen Deutschland“ wurde von der Bundesregierung für Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie deren Schnittstellen zu anderen Branchen vergeben. Sie richtet sich an Selbständige, Gründer:innen und Projekte, die Mut beweisen, Engagement zeigen und sich unermüdlich fragen, was man noch besser machen kann - zeichnet Unternehmer:innen aus, die durch Mut und Innovation, speziell in diesen herausfordernden Zeiten neue Wege beschreiten.

Weitere Infos unter www.sirius.video