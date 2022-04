SKYTALE-Webseite runderneuert

Lippstadt, 28.04.2022 - Noch übersichtlicher, noch informativer und damit noch nutzerfreundlicher: So könnte man die neu gestaltete Webseite von SKYTALE, der renommierten Online Akademie für IT-Sicherheit, in wenigen Worten zusammenfassen. Die neue Webseite, die auf Grundlage der Norm ISO 9241 (der internationalen Richtlinie für die Mensch-Computer-Interaktion) entstand, verkürzt weiter die Wege zu den für die Nutzer relevanten Informationen und bietet den Besuchern so einen schnellen, entspannten Überblick über das Schulungsangebot von SKYTALE.

Alles im Blick

Alle wichtigen Infos gibt es jetzt in großzügigen, luftigen Textblöcken und Bildern bereits auf der Landingpage. Dazu gehören das Angebot an flexiblen Online-Trainings für Mitarbeitende, Fach- und Führungskräfte - wie etwa „Security Awareness Grundlagen“, „Anti-

Phishing-Training“, die „Datenschutz-Schulung“ oder die „Unternehmenssicherheit im Management“ - eine Übersicht über aktuelle News zur IT-Sicherheit oder der Download-Link zum kostenlosen SKYTALE-Whitepaper „Sieben Sofortmaßnahmen für ihre IT-Sicherheit“. Weitere Details zu den Schulungen, zur Lernplattform und der SKYTALE-App oder zum Team sind dann nur einen Mausklick entfernt.

Eine eigene Seite für den Podcast

Ganz neu ist der Bereich für den SKYTALE-Podcast mit Akademieleiter Max Ziegler, der über aktuelle Gefahren, Bedrohungen, Angriffe und Betrugsversuche, die auf Unternehmen einwirken, informiert; hier können Besucher sämtliche Folgen noch einmal nachhören. Und natürlich ist die SKYTALE-Website auch responsiv, wird also auf allen Geräten gleich gut dargestellt - gleichgültig ob Computer, Tablet oder Smartphone.

Weitere Infos: https://skytale.academy/