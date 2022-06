Tipps für sicheres mobiles Arbeiten

Umgangssprachlich werden mobiles Arbeiten und Home-Office oft gleichgestellt. Eigentlich unterscheiden sie sich aber: Home-Office bedeutet, den Arbeitsplatz vom Büro nach Hause zu verlagern; wohingegen Mitarbeiter beim mobilen Arbeiten von überall arbeiten. Das kann von zu Hause, einem Café oder einem anderen Land aus sein. Dieser vermeintlich kleine Unterschied kann große Unterschiede in der benötigten Ausstattung bewirken. Diese umfasst für mobiles Arbeiten mindestens ein Laptop und Smartphone. Damit ist der Zugriff aufs Firmennetz von überall aus möglich. Im Home-Office muss es nicht unbedingt ein Laptop sein, es ist in vielen Fällen auch möglich, dass Mitarbeiter von ihrem eigenen PC eine verschlüsselte Verbindung in das Netzwerk des Unternehmens aufbauen.

Was für Arbeitnehmer wichtig ist: arbeitet man von unterwegs aus, gelten die gleichen Arbeitsschutzmaßnahmen wie im Büro. So ist der Mitarbeiter dafür verantwortlich, dass er eine geeignete und ergonomische Ausstattung hat und ungestört arbeiten kann. Ebenso muss er darauf achten, dass vertrauliche Daten nicht von unbefugten Personen eingesehen werden können. Häufig gelten Unfälle im Home-Office auch als Arbeitsunfall. Sollte einer Ihrer Mitarbeiter im Home-Office stürzen und sich verletzen, ziehen Sie als Unternehmer am besten die Berufsgenossenschaft hinzu. Sie hilft Ihnen und Ihrem Mitarbeiter.