Viakom GmbH beteiligt sich an der ALTOW Digital Innovation GmbH & Co. KG: Eine strategische Partnerschaft zur Stärkung der digitalen Innovation in Deutschland

Der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an ALTOW Digital Innovation GmbH & Co. KG ist für die Viakom GmbH ein bedeutender Schritt zur Festigung und zum Ausbau ihrer Führungsposition im Bereich der Digitalisierungslösungen für den Mittelstand in Deutschland.



Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat sich ALTOW, mit Hauptsitz in der Hansestadt Rostock, als schnell wachsender und wegweisender Technologieführer etabliert und zu einer Full-Service-Digitalagentur entwickelt. Ab sofort ist ALTOW ein wesentlicher Bestandteil des Viakom-Netzwerks und bringt hier vor allem ihre umfangreiche Expertise in der Entwicklung komplexer und maßgeschneiderter Lösungen für APP- und WEB-Projekte ein. Durch die Partnerschaft erweitert ein 35-köpfiges Team von talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur das Dienstleistungsangebot der Viakom, sondern auch den regionalen Radius mit einem Standort in Mecklenburg-Vorpommern.

“Dieser Zusammenschluss ermöglicht es der Viakom nicht nur, ihre Position im Digitalisierungsmarkt zu festigen, sondern auch ihr Leistungsspektrum mit ALTOWs bewährten Lösungskompetenzen sowie einem hochqualifizierten Team aus Experten in den Bereichen Beratung, Projektmanagement, UX/UI-Design und Softwareentwicklung zu erweitern”, äußert Matthias Damerow, geschäftsführender Gesellschafter von Viakom.

Als Basis für das erfolgreiche Wachstum der vergangenen sieben Jahren sieht der zum 30.04.2024 ausscheidende CEO und Mitgründer Andreas Ludwig, die menschenzentrierte Unternehmenskultur: “Eine moderne Unternehmenskultur ist für uns die geeignete Antwort auf die Herausforderungen, denen wir als Unternehmen in diesen Zeiten der globalen Vernetzung und Digitalisierung gegenüberstehen. Diese basiert auf wesentlichen Merkmalen und Grundlagen des New Leaderships, Pull statt Push Framework, Work Life Balance und flachen Hierarchien.”

Mit der Partnerschaft und Einstieg der Viakom erhält ALTOW ab sofort Zugriff auf den wichtigen Neukundenmarkt im Mittelstand und kann damit das eigene Leistungsportfolio noch besser platzieren. Darüber hinaus kommt es auch zu einem strategischen Wechsel in der operativen Geschäftsführung, die in Zukunft von Stan Seeler übernommen wird. Der 46-jährige Rostocker freut sich über die neue Herausforderung: "Ich bin zutiefst dankbar für das Vertrauen und die Gelegenheit, ein Teil des ALTOW-Teams zu sein. Als Bestandsgesellschafter verfolge ich bereits seit Jahren die positive Entwicklung des Unternehmens und es ist mein festes Bestreben, den von uns eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen. Ich habe vollstes Vertrauen in unser herausragendes Team und in die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam Zukunft gestalten werden.”

Beide Unternehmen sehen der neuen Ära mit Optimismus und Engagement entgegen und freuen sich darauf, die Synergien beider Branchenführer zum Vorteil ihrer Kunden einzusetzen.