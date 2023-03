APICON ist Mitglied im „Familienpakt Bayern“

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis für den Erfolg unseres Unternehmens. Deshalb legen wir großen Wert auf ein langfristiges, gutes und vertrauensvolles Arbeitsverhältnis. Dazu gehört auch eine positive Work-Life-Balance, die nur erreicht werden kann, wenn man als Unternehmen seinen Mitarbeitern ein gutes Familienleben ermöglicht“, so Bernhard Stürmer, Geschäftsführer der APICON GmbH.

„Bei APICON ist es uns ein großes Anliegen, Familienfreundlichkeit nachhaltig zu etablieren. Nur wenn wir ein familienfreundliches Klima schaffen, wird unser Unternehmen auch in Zukunft für qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv sein und damit im Wettbewerb bestehen können. Dazu wollen wir aus Überzeugung beitragen. Jede Maßnahme zählt. Der Familienpakt Bayern gibt uns dazu Anregungen und Informationen und bietet eine Plattform, um sich mit anderen Unternehmen über ganz konkrete Maßnahmen auszutauschen", so Gerhard Neubert, Geschäftsführer der APICON GmbH. So haben wir im Laufe der Jahre viele Maßnahmen in den Bereichen Arbeitszeit, Arbeitsort und geldwerte Leistungen eingeführt und stetig verbessert. Dazu gehört mobiles Arbeiten im Homeoffice mit flexiblen Arbeitszeiten. APICON unterstützt die Mitgliedschaft im Fitnessstudio und auch das Leasing von Dienstfahrrädern ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich.