Frankfurter Buchmesse: "Lehrbuch der Leere" für Karrieren mit Sinn

Der exponentiell zunehmenden Informationsinflation in Zeiten von KI begegnet die Coaching-Autorin & AI-DreamGuide Birgitt E. Morrien anlässlich der Frankfurter Buchmesse mit dem „Lehrbuch der Leere“. Damit will die US-Kommunikationswissenschaftlerin das kreative Potenzial von Ratsuchenden am beruflichen Wendepunkt inspirieren. Dies gelinge durch aktive Abstinenz von Ablenkung aller Art, so Morrien