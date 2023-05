Girls‘ Day bei Karl Knauer – packende Berufsaussichten für Mädchen.

Trotzdem entscheidet sich die Mehrheit der jungen Frauen und Männer für eine Ausbildung in „Standard“-Berufen wie Verkauf, Einzelhandel, Mechatronik oder im sozialen Bereich. Um dies zu ändern, aber vor allem, um mehr Mädchen für technische Berufe zu gewinnen, wird seit 2001 in Deutschland der „Girls´ Day“ veranstaltet. Hier haben junge Frauen die Möglichkeit, in Berufe reinzuschnuppern, die bisher als typische „Männerberufe“ gelten. Wie in den letzten Jahren öffnete auch der Verpackungs- und Werbemittelspezialist Karl Knauer seine Türen, um Schülerinnen aus der Region die Ausbildungsberufe Packmitteltechnologin und Medientechnologin Druck vorzustellen (> siehe Infokasten).

Raus aus der Schule, ran ans Werk

Jennifer Schöner, Projektmanagerin Innovation bei Karl Knauer und selbst ehemalige Auszubildende zur Packmitteltechnologin, zieht ein positives Resümee: „Wir haben uns alle sehr gefreut, wie interessiert die Mädchen an unserem Unternehmen und Produkten waren. Es war zudem toll zu sehen, wie begeistert sie bei den Workshops mitgemacht haben." Die Mädchen konnten in der Karl Knauer Produktion selbst Hand anlegen und beim Konstruieren eines Adventskalenders sowie bei der Vorbereitung von Stanzwerkzeugen sich ein persönliches Bild vom Arbeitsalltag eines Packmitteltechnologen machen. Besonders angetan waren die Teilnehmerinnen davon, dass sie die selbstgefertigten Faltschachteln, aus denen der Adventskalender besteht, sowie eine Geschenkbox mit nach Hause nehmen konnten. Auch Personalleiter Marco Manna zeigte sich zufrieden mit dem Tag: „Dieses Jahr war es zwar schwieriger als in den Vorjahren, Teilnehmerinnen zu finden, aber die, die kamen, waren sehr motiviert. Wir prüfen gerade, wie man die Aktion in den Schulen besser bewerben kann, denn natürlich wollen wir auch 2024 wieder unsere Türen für Interessierte öffnen.“

Bei der Berufsinfomesse in Offenburg (Baden Arena), die am 12. und 13. Mai 2023 veranstaltet wird, hat der Nachwuchs zudem die Möglichkeit sich persönlich vom nachhaltigen und innovativen Verpackungshersteller, deren Produkten aus Karton und Papier sowie den vielfältigen Ausbildungsberufen am Stand 333 begeistern zu lassen.

Infokasten:

Wer macht was? Packmitteltechnologen / Medientechnologen Druck

Packmitteltechnologen stellen Verpackungen und Verkaufsdisplays aus Papier, Karton, Kunststoffen und anderen Materialien her. Sie planen und organisieren die Produktion, erstellen technische Zeichnungen und wählen die geeigneten Materialien und Maschinen aus. Dabei arbeiten sie eng mit Kunden und Lieferanten zusammen und berücksichtigen auch ökonomische und ökologische Aspekte.

Medientechnologen Druck sind für die Druckformherstellung, das Einrichten von Druckmaschinen und das Bedrucken von Druckbögen oder -rollen zuständig. Dabei müssen sie die Farbzusammenstellung und den Druckprozess präzise steuern und überwachen, um eine hohe Qualität der Druckerzeugnisse sicherzustellen. Auch die Wartung und Pflege der Maschinen gehört zu ihren Aufgaben.

Bildunterschrift:

V. l. n. r.:

Jennifer Schöner (Projektmanagerin Innovation und ehemalige Auszubildende zur Packmitteltechnologin bei Karl Knauer), Ronja Buchholz, Laura Weber, Lara Sell, Milena Fuchs (Auszubildende zur Industriekauffrau bei Karl Knauer)