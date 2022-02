OfG zum siebten Mal in Folge als „Exzellenter Anbieter“ ausgezeichnet

Nicht „7 auf einen Streich“, dafür aber „7 in a row“ - bereits zum siebten Mal in Folge nämlich hat die renommierte Online-Schule für Gestaltung (OfG) vom Portal „Fernstudium Direkt“ das Qualitätssiegel „Exzellenter Anbieter“ erhalten. Zudem war die OfG erneut in den Top 5 der am besten bewerteten Fernschulen zu finden.