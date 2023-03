Inbound-Akquise als effiziente Marketingkommunikation für Dienstleister im Arbeitsschutz

Das Sprichwort sagt, man müsse viele Frösche küssen, bevor man einen Prinzen findet. Auf die Kommunikation im Marketing übertragen, bedeutet dies, dass Unternehmen viele potenzielle Kunden ansprechen müssen, bevor es tatsächlich zu einem Geschäftsabschluss kommt. Die Wirtschaftswissenschaften haben hierfür den Begriff der Responsequote und der Konversionsrate entwickelt, die beide dem betriebenen Aufwand einer Marketingaktion in mehreren Zwischenschritten den Erfolg durch Vertragsabschluss gegenüberstellen. Große Unternehmen betreiben enormen Aufwand, um diese Messgrößen zu ermitteln und ihre Marketingmaßnahmen daraufhin zu optimieren, um sukzessive die Quoten zu erhöhen und mit gleichem oder idealerweise geringerem Aufwand bessere Ergebnisse zu erzielen.

„Die Optimierung der Marketingkommunikation ist für große Unternehmen eine Investition, die sich langfristig bezahlt macht“, weiß Torsten Tesch, Geschäftsführer der management module GmbH, Gründer des Marktplatzunternehmens für den Arbeitsschutz SIGEKO IN DER REGION. „Für freiberufliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren (SiGeKos), in den meisten Fällen engagierte Einzelkämpfer, ist diese Aufgabe nur schwer adäquat zu bewältigen, die finanziellen Mittel, auch wenn sie sich langfristig auszahlen, sind selten vorhanden.“

Die wichtigste Maßnahme, um Marketingkommunikation zu optimieren, besteht in einer möglichst genauen Definition der Zielgruppe und einer gezielten Ansprache. Auch hier stehen „kleine“ Selbständige vor der Herausforderung, dass es des erforderlichen Know-hows und der nötigen Ressourcen – zeitlich, personell und finanziell – bedarf, eine geeignete Strategie umzusetzen.

Mit dem Online-Marktplatzunternehmen SIGEKO IN DER REGION wählt die management module GmbH gewissermaßen den entgegengesetzten Weg. Als Branchenvertreter bietet SIGEKO IN DER REGION seinen Partnern maßgebliche Unterstützung durch die Einbindung in das eigene Marketing und die Bereitstellung eines Experten-Netzwerks zum individuellen Wissenstransfer sowie zur Anbahnung produktiver Kooperationen. Darüber hinaus ermöglicht SIGEKO IN DER REGION die Kundengewinnung durch Inbound-Akquise - ein modernes, intelligentes und effizientes Werkzeug der digitalen Marketingkommunikation.

„Neben anderen Verwaltungsaufgaben verbringen freiberufliche Arbeitsschutzbüros einen großen Teil ihrer täglichen Arbeitszeit mit der Suche nach neuen Aufträgen. Darüber hinaus beansprucht außerdem die dauerhaft erforderliche Fort- und Weiterbildung einiges an Zeit“, kann Tesch auch aus eigener Erfahrung aus seiner Zeit als langjährig erfolgreicher Bauingenieur und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator berichten. „Wäre es da nicht deutlich einfacher und effizienter, sich von potenziellen Kunden finden zu lassen, während man seine gesamte Energie auf seine fachliche Kompetenz konzentriert? SIGEKO IN DER REGION schafft für diese Form des Inbound-Marketings ein professionelles Kommunikationsumfeld.“

SIGEKO IN DER REGION bietet Partnern die Möglichkeit, sich und ihr Dienstleistungsangebot auf der Online-Plattform durch einen Eintrag in das Expertenverzeichnis, mit einer individuellen Präsentation im SiGeKo-Showroom sowie mit der fachkundigen Außendarstellung im SiGeKo-Blog einer fachlich interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. Eine Gelegenheit konkrete Aufträge zu generieren, bietet jedoch vor allen Dingen die Ausschreibungsbörse.

Besucher der Online-Plattform können nicht nur ebenfalls den Showroom nutzen, um sich zu präsentieren, ein unkompliziertes Online-Formular erlaubt es außerdem per Ausschreibungsverfahren den oder die geeigneten Arbeitsschutzexperten für ihr individuelles Projekt finden. Hierzu werden die gewünschten Dienstleistungen, die erforderliche fachliche Qualifikation, der Standort der Baustelle und weitere Details zum Projekt abgefragt. Außerdem kann der potenzielle Auftraggeber entscheiden, wie viele Vorschläge für geeignete Partner er erhalten möchte. Auf Basis der so gesammelten Informationen erstellt SIGEKO IN DER REGION im Anschluss ein Matching, das dem beschriebenen Projekt geeignete Partner zuordnet. Diese werden über die Ausschreibung informiert, erhalten alle vorhandenen Informationen und kontaktieren den Ausschreibenden mit einem Angebot zur weiteren Koordination einer möglichen Zusammenarbeit.

„Die Ausschreibungsbörse ist ein Akquise-Instrument, das dem SiGeKo eine Vielzahl an Vorteilen bringt“, erklärt Tesch. „Ohne eigenen Marketingaufwand schafft sie eine Kommunikationsgrundlage, bei der beide Seiten sich über die Erwartungen und Voraussetzungen ihres Gesprächspartners bewusst sind. Das erleichtert den gesamten Prozess bis zum Vertragsabschluss deutlich und spart beiden Seiten Zeit und Aufwand. Während der freiberufliche SiGeKo so seine Marketing-Aufwendungen im Auge behält, kann sich der Auftraggeber sicher sein, von uns nur Anbieter vermittelt zu bekommen die seine Anforderungen erfüllen und von deren Dienstleistungsqualität wir uns überzeugt haben.“

Beim gesamten Ausschreibungs- und Vermittlungsprozess setzt SIGEKO IN DER REGION auf Digitalisierung. Automatisierte E-Mail- und Cloud-Benachrichtigung ermöglichen kurze Reaktionszeiten bei geringem Zeit- und Arbeitsaufwand und beschleunigen sowohl das Kundenprojekt als auch die Planung des beauftragten SiGeKo oder Arbeitsschutzdienstleisters. Die gesamte Datenübertragung im Rahmen des Ausschreibungsprozesses unterliegt dabei seitens SIGEKO IN DER REGION strengsten Anforderungen an den Datenschutz und die Informationssicherheit.