Psychologie trifft Comedy - Alle komisch ausser ich

Berlin, 10. März 2024- Kommunikation ist mehr als nur Worte. Jens Korz, ein erfahrener Kommunikations-Trainer mit über zwei Jahrzehnten Expertise, bricht in seiner neuesten Veranstaltung mit herkömmlichen Überzeugungen über Gesprächsführung.

Mit 23 Jahren Trainingserfahrung weiß Korz: "Kommunikation liegt nicht in unseren Genen! Die gängige Lehre, andere so anzusprechen, wie wir angesprochen werden wollen, ist irreführend. Sprecht so, dass euch die Leute auch verstehen - das ist der Schlüssel zum erfolgreichen Austausch", sagt er überzeugt.

Egal, ob es darum geht, den Partner für ein exotisches Urlaubsziel zu begeistern, den Chef von einer Gehaltserhöhung zu überzeugen oder dem mürrischen Nachbarn ein Lächeln abzuringen - Jens Korz zeigt den Weg zu gelungener Kommunikation.

Die erwartungsvollen Teilnehmer dürfen sich auf eine amüsante und lehrreiche Veranstaltung freuen. Korz, bekannt als Deutschlands witzigster Führungskräfte-Coach, wird auf seine unverwechselbar humorvolle Art enthüllen, wie man die Kunst der überzeugenden Kommunikation beherrscht.

Ein Muss für alle, die Stress in Beziehungen und im Beruf durch kluge Gesprächsführung minimieren wollen. Zudem können die Teilnehmer ihren Persönlichkeitstyp kennenlernen und verborgene Talente in sich entdecken. Ein gut trainierter Lachmuskel ist hierbei von Vorteil oder kann während der Veranstaltung entwickelt werden.

Ein unvergesslicher Abend erwartet die Besucher, an dem sie sich selbst und ihre Mitmenschen auf humorvolle Weise erkennen und die Welt mit einem breiten Grinsen betrachten können.

Wann: 20.03. und 21.03.24 um 19:00 Uhr

Wo: Freiheit 15, 12555 Berlin



Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und mutig.

Beste Grüße



Jens Korz