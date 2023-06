Denkraum I: Die Andere Welt Bühne

Wir schätzen uns glücklich, drei gefeierte Autorinnen zum Auftakt der Veranstaltungsreihe »Denkraum 1 – Literatur« begrüßen zu dürfen. Zu Gast sind die Regisseurin und Autorin Christina Friedrich, die Schriftstellerin und Performerin Mara Genschel und die Künstlerin und Schriftstellerin Julia Kissina. Denkraum wird moderiert von Tomasz Milla & Flakenberg, und Live on Tape für Radio Industry aufgezeichnet. Die Veranstaltungsreihe »Denkraum« ist eine Kooperation von »Radio Industry – Festival für Kunst + Gegenwart 2023« und »Die andere Welt Bühne« in Strausberg. Unter der Flagge »Baukultur Leben«, dem Jahresthema von Kulturland Brandenburg, wird in mehreren interdisziplinären Formaten das Radio auf die Bühne getragen. Der erste Abend widmet sich Raumkonzepten in der Literatur, literarischen Bauten, fragt nach Schreibstuben, Leseräumen oder Gedankengebäuden im Hier und Jetzt. Die These, in den Werken der Autorinnen sei das Thema des Festivals fundamental präsent, wird in einer Bühnen-Radioshow vor Publikum hinterfragt und gefeiert. Es werden Texte gelesen, aus dem Radio kommt Musik, die zwei Moderatoren sind unterwegs zwischen Literatur, Minibar und Plattenteller.