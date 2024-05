Deutscher NaturfilmPreis 2024: Zwölf deutsche Filmproduktionen für den Wettbewerb nominiert

Deutschlandweit dürfen sich die Filmteams von zwölf Natur- und Umweltfilmproduktionen freuen, denn ihre Filme sind für den Deutschen NaturfilmPreis 2024 nominiert – und gehören somit bereits jetzt zu den besten deutschen Naturfilmen des Jahres. Der mit insgesamt 26.000 Euro dotierte Filmpreis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für Natur- und Umweltfilme in Deutschland. 2024 haben sich über 100 Produktionen auf die Auszeichnung beworben, die seit 2008 von der Deutschen NaturfilmStiftung ausgeschrieben und am 5. Oktober 2024 durch die Schirmherrin Bundesumweltministerin Steffi Lemke auf dem Fischland-Darß-Zingst vergeben wird. Der Deutsche NaturfilmPreis wird in den beiden Hauptkategorien »Bester Film | Wildnis Natur« und »Bester Film | Mensch und Natur« sowie fünf weiteren Kategorien verliehen. Gestiftet werden die beiden Hauptpreise in Höhe von jeweils 10.000 Euro vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Die zwölf Filme im Wettbewerb werden auf dem Darßer NaturfilmFestival vom 1. bis 6. Oktober neben weiteren herausragenden deutschen und internationalen Natur- und Umweltfilmproduktionen und einem reichhaltigen Rahmenprogramm dem Publikum präsentiert. Das Festival feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Informationen zu den Nominierten finden Sie unter www.deutscher-naturfilm.de.



Diese zwölf Filme sind für den Deutschen NaturfilmPreis 2024 nominiert:



Artenschutz 2.0 – Mit Hightech gegen das Artensterben | Deutschland, 2023

Regie: Susanne Maria Krauß

Produktion: In One Media



Bärenalarm in Transsilvanien | Deutschland, 2023

Regie: Boas Schwarz

Produktion: Altayfilm, Doclights / NDR Naturfilm



Bartgeier – Die Knochenfresser kommen | Deutschland, 2023

Regie: Bernhard Rübe

Produktion: ruebefilm.



Die geheime Welt der Tiere – Zwischen Wasser und Wald | Deutschland, 2023

Regie: Axel Gebauer

Produktion: Doclights / NDR Naturfilm



Namibias Naturwunder – Kleine Helden, große Jäger | Deutschland, 2023

Regie: Jens Westphalen, Thoralf Grospitz

Produktion: Doclights / NDR Naturfilm, Zorilla-Film



Paradiese aus Menschenhand – Barcelonas grüne Ader | Deutschland, 2023

Regie: Ulf Marquardt, David Perpiñán

Produktion: Längengrad Filmproduktion, Concolor Media



Schweden – Ruf der Wildnis | Deutschland, 2024

Regie: Zoltán Török

Produktion: Wild Tales, Doclights / NDR Naturfilm



Skandinavien – Rückkehr des Lichts | Deutschland, 2023

Regie: Mi-Yong Brehm, Verena Feige

Produktion: Marco Polo Film AG



Ungezähmt – Im Fluss des Lebens | Deutschland, 2024

Regie: Uwe Müller

Produktion: Capricornum Film



Venezuelas Tafelberge – Expedition ins Haus der Götter | Deutschland, 2023

Regie: Lars Abromeit

Produktion: Gruppe 5



Vietnams geheimnisvoller Norden – Im Reich der Bergwälder | Deutschland, Österreich, 2023

Regie: Heike Grebe, Michael Riegler, Johannes Berger, Stephan Krasser

Produktion: Doclights, Skyland Productions, Catkin Media, Flying Pangolin Film



Wunderwelt Seegraswiesen – Klimaretter, Kinderstube, Küstenschutz | Deutschland, 2024

Regie: Florian Guthknecht

Produktion: Flowmotion Filmproduktion



Die zwölf Filme wurden von einer Nominierungsjury aus über 100 Einreichungen von deutschen Film- und Fernsehproduktionsgesellschaften und freien Filmschaffenden für den Wettbewerb des Deutschen NaturfilmPreises 2024 ausgewählt. Die Jury besteht in diesem Jahr aus den folgenden berufenen Filmschaffenden und Naturschutz-Expertinnen und -Experten:



Mi-Yong Brehm | Producerin und Autorin, Marco Polo Film AG

Holger Brydda | Stv. Vorsitzender, Förderverein Nationalpark Boddenlandschaft e. V.

Dr. Heike Culmsee | Abteilungsleiterin Naturschutz und Naturparke, LUNG MV

Babette Hnup | TV-Autorin und Videojournalistin

Max Kesberger | Fotograf und Tierfilmer

Jens Klingebiel | Wildlife-Kameramann

Rosie Koch | Regisseurin und Produzentin, Nona-Naturedocx

Sebastian Schmidt | Filmmusik-Komponist



Im nächsten Schritt sichtet eine Preisjury die nominierten Filme und entscheidet über die Preisträgerinnen und Preisträger in den beiden Hauptkategorien und den drei Jurypreisen des Deutschen NaturfilmPreises. In den beiden Hauptkategorien »Bester Film | Wildnis Natur« und »Bester Film | Mensch und Natur« prämiert die Deutsche NaturfilmStiftung herausragende Naturfilme, die auf besonders beeindruckende Weise die Schönheit der Natur zeigen oder das häufig konfliktreiche Verhältnis zwischen Mensch und Natur beleuchten. Mit dem »Preis der Kinder- und Jugendjury« wählen die »Darßer Dachse« – die Junior-Ranger des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft – ihren Favoriten. Mit der „Publikumswahl“ können die Zuschauerinnen und Zuschauer des Darßer NaturfilmFestivals im Herbst vor Ort und online für ihren Lieblingsfilm aus dem Wettbewerb abstimmen.

